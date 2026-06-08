Terremoto nelle Filippine: Selvaggia Lucarelli tra allarme tsunami e nuova avventura all'Isola dei Famosi

Selvaggia Lucarelli, nuova conduttrice dell'Isola dei Famosi, commenta il terremoto di magnitudo 7.8 nelle Filippine e il conseguente allarme tsunami, mentre si prepara a partire per registrare il programma.

Nelle Filippine, un devastante terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito l'isola di Mindanao, provocando vittime e feriti. La scossa, registrata alle 7:37 ora locale a una profondità di 35 chilometri, ha innescato un allarme tsunami che ha portato all'evacuazione delle zone costiere.

L'US Tsunami Warning System ha previsto onde alte tra 1 e 3 metri, creando panico tra la popolazione. In questo contesto di emergenza, l'opinionista e scrittrice Selvaggia Lucarelli, 51 anni, ha commentato l'accaduto con un messaggio sui social: 'Iniziamo serenamente', un'espressione che ha suscitato reazioni contrastanti.

Lucarelli, nota per la sua penna tagliente e la presenza televisiva su Mediaset, è in procinto di partire per le Filippine, dove condurrà la nuova edizione de L'Isola dei Famosi insieme ad Alvin, già esperto del format. La notizia del terremoto ha inevitabilmente aggiunto tensione alla sua partenza, ma lei ha mantenuto un tono ironico, rassicurando i suoi follower.

Lucarelli ha condiviso dettagli sul suo viaggio imminente attraverso la newsletter 'Vale Tutto', spiegando che non smetterà di scrivere articoli e registrerà podcast durante la permanenza. Ha specificato che il programma sarà registrato sul posto e che non potrà mostrare dettagli del set o della location per mantenere il riserbo richiesto dalla produzione.

Tuttavia, ha promesso di raccontare la sua vita quotidiana sull'isola, descrivendo l'esperienza come 'un reality parallelo'. In uno scatto pubblicato sui social, ha mostrato la sua valigia già a Manila, capitale delle Filippine, lasciando intendere che la partenza è imminente. La scrittrice, con la sua consueta ironia, ha paragonato il luogo di registrazione a uno dei più sperduti mai visti, dopo la casa nei boschi di Unabomber.

L'Isola dei Famosi, storico reality di Canale 5, torna con una nuova conduzione che vede Lucarelli affiancata da Alvin, volto noto del programma. La scelta di Lucarelli ha sorpreso molti, ma lei ha dimostrato di prendere l'impegno con leggerezza e professionalità. Intanto, l'attenzione rimane sulla situazione nelle Filippine, dove le autorità locali stanno gestendo l'emergenza. Il terremoto ha causato danni significativi e vittime, e la minaccia dello tsunami ha costretto migliaia di persone a lasciare le loro case.

Lucarelli, pur concentrata sulla nuova avventura televisiva, ha espresso solidarietà alla popolazione colpita. L'augurio è che l'evento si risolva senza ulteriori tragedie, mentre lei si prepara a vivere una delle esperienze più estreme della sua carriera, lontana dalla comfort zone e immersa nella natura selvaggia delle Filippine





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