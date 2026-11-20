Un sisma di magnitudo 6.8 ha colpito il Perù centrale venerdì. L'epicentro è a 129 km di profondità in regione Junin, con scosse percepite anche nella capitale Lima.

Un potente terremoto di magnitudo 6.8 ha scosso la regione centrale del Perù venerdì 20 novembre. La sismicità è stata confermata dal German Research Centre for Geosciences ( GFZ) e dalle autorità locali.

Dettagli Tecnici del Sisma

Secondo l'istituto di geofisica peruviano, l'epicentro del sisma si è registrato nella regione andina di Junin. La profondità focale dell'evento è stata misurata a 129 km, indicando una struttura sismica significativa che ha generato onde di superficie ampie.

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Il German Research Centre for Geosciences ha validato i dati preliminari fornendo una stima accurata della magnitudo. Questa profondità ha probabilmente attenuato i danni strutturali a superficie, sebbene le vibrazioni siano state avvertite a grande distanza dall'epicentro.

Reazione Popolare e Istituzionale

La capitale Lima, situata sulla costa, ha registrato scosse sufficientemente forti da indurre il panico tra i residenti. Numerosi abitanti della città sono usciti dalle proprie abitazioni per rifugiarsi in spazi aperti, seguendo le procedure di sicurezza antincendio e antisismiche standard.

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Anche le istituzioni politiche hanno subito l'impatto della scossa. I parlamentari peruviani sono stati visti lasciare l'edificio del Congresso, interrompendo le attività legislative per evacuare verso le aree sicure designate. Questo episodio ha sottolineato la pervasività delle vibrazioni anche nelle zone urbane dense.

Impatto e Monitoraggio Continuo

La geofisica peruviana mantiene il monitoraggio costante della regione di Junin per identificare eventuali repliche. La sismicità residua è un fenomeno comune nei grandi eventi tettonici e le autorità consigliano la massima vigilanza nelle prossime ore.

Non sono state riportate immediatamente vittime gravi o danni infrastrutturali catastrofici, ma il sistema di allerta rapida è rimasto attivo. Gli esperti continueranno ad analizzare i dati sismografici per comprendere meglio le dinamiche della faglia interessata.

Conclusione e Prossimi Passi

La collaborazione tra il GFZ e l'istituto locale garantisce dati in tempo reale per la comunità scientifica. Questo evento ricorda l'importanza di infrastrutture resilienti in un'area geografica ad alto rischio sismico come il Perù centrale.