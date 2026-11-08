Terremoto Shizuoka: 5.7 di magnitudo, 20 feriti e gatti che hanno previsto la scossa

Sisma di magnitudo 5.7 nella prefettura giapponese di Shizuoka: oltre 20 feriti e disagi ai treni. Video virali mostrano due gatti che fuggono prima del sisma.

Un potente evento sismico di magnitudo 5.7 ha colpito la regione di Shizuoka in Giappone, causando dissesti e feriti nella zona. L'agenzia Kyodo ha confermato che la scossa è stata registrata alle 1:04 di domenica scorsa, con un ipocentro situato a circa 40 chilometri di profondità sotto la crosta terrestre. L'intensità del movimento tellurico è stata sufficiente a generare danni minori e a interrompere temporaneamente i collegamenti ferroviari nell'area colpita.

Video virali: i felini prevedono la scossa

I sistemi di videosorveglianza di un'abitazione privata hanno catturato un'istantanea sorprendente pochi istanti prima che la terra iniziasse a tremare. Due gatti, presenti nella residenza, hanno mostrato segni di evidente allarme, allontanandosi rapidamente dall'area prima che le vibrazioni della scossa diventassero percettibili agli esseri umani. Le immagini, ora diffuse sui social media, illustrano la sensibilità animale alle onde sismiche primarie che precedono le onde più distruttive.

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Bilancio vittime e impatto sul sistema ferroviario

Il bilancio preliminare dei danni indica che oltre 20 persone sono rimaste ferite a causa del terremoto, con la maggior parte delle ospedalizzazioni concentrate nelle prefetture di Aichi e Shizuoka. La scossa ha provocato sospensioni immediate di alcuni collegamenti ferroviari e significativi ritardi per i treni ad alta velocità. Queste interruzioni sono state necessarie per consentire alle autorità giapponesi di effettuare controlli di sicurezza completi sulle rotaie e sulle infrastrutture critiche dopo il movimento del terreno.

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Assenza di tsunami e verifiche alla centrale nucleare

Nonostante la forza del sisma, non è stata diramata alcuna allerta tsunami per le coste giapponesi interessate dall'evento. Gli operatori della centrale nucleare di Hamaoka, situata nella stessa prefettura di Shizuoka, hanno confermato che non sono state segnalate anomalie nel funzionamento degli impianti o nelle strutture di contenimento. La sicurezza dell'impianto è rimasta stabile, senza la necessità di attivare protocolli di emergenza specifici per la radiattività.