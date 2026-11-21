Il sisma di magnitudo 4.3 ha colpito la Calabria il 21 novembre 2026, con epicentro a Capistrano. Nessuna segnalazione di danni a persone o strutture nelle zone colpite.

Il territorio calabrese è stato scosso da una significativa scossa di terremoto il 21 novembre 2026, con una magnitudo di 4.3 gradi Richter registrata dal Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro dell'evento sismico è stato localizzato a Capistrano, in provincia di Vibo Valentia, con una profondità ipocentrale di 38 chilometri. La scossa, avvenuta alle 22:58, ha generato una scia di vibrazioni avvertita con intensità da una vasta porzione della regione.

Dettagli dell'evento sismico

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, tramite il bollettino ufficiale INGV_48036792, ha confermato i dati tecnici dell'evento, specificando che l'ipocentro si trovava a 38,3 chilometri di profondità. La localizzazione è stata identificata a quattro chilometri a est di Capistrano. Queste coordinate precise hanno permesso di tracciare la propagazione delle onde sismiche attraverso la crosta terrestre regionale, influenzando direttamente le zone abitate circostanti l'epicentro.

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La magnitudo ML 4.3 indica un terremoto di intensità moderata, capace di produrre vibrazioni evidenti negli edifici e di causare risveglio durante la notte. La profondità di 38,3 chilometri ha attenuato leggermente gli effetti in superficie rispetto a un evento superficiale, ma ha comunque permesso alla scossa di propagarsi su una vasta area geografica. I dati tecnici forniti dall'INGV rappresentano la fonte ufficiale per la comprensione della fisica del sisma.

Reazione della popolazione calabrese

Le segnalazioni della popolazione hanno confermato la percezione della scossa ben oltre il comune di Capistrano. Numerosi residenti hanno riferito di aver avvertito le vibrazioni nella provincia di Vibo Valentia, confermando la centralità dell'evento nel Vibonese. La percezione del terremoto si è estesa fino a Cosenza e Catanzaro, dimostrando l'ampiezza geografica dell'impatto sismico su tutto il territorio regionale.

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Le aree del Lametino e del Catanzarese hanno registrato un numero elevato di chiamate ai centri di assistenza e ai social media per confermare i propri timori. La percezione diffusa ha coinvolto anche le zone collinari e costiere della provincia di Cosenza, dove gli abitanti hanno segnalato il movimento degli oggetti domestici. Questa ampia percezione sottolinea la vulnerabilità sismica di vaste fasce territoriali della Calabria meridionale.

Bilancio immediato e sicurezza civile

Nonostante la forza della scossa e l'ampia percezione territoriale, non si registrano al momento danni a persone o cose. Le squadre della Protezione Civile e i vigili del fuoco non sono intervenuti per interventi di emergenza strutturale. La mancanza di vittime o feriti gravi è da attribuire sia alla profondità dell'ipocentro sia alla buona resilienza degli edifici nelle zone non criticamente fragili.

Le autorità locali stanno monitorando la situazione per eventuali repliche sismiche, come è prassi standard dopo un evento di magnitudo 4.3. La comunità scientifica continua a osservare l'attività sismica della regione per comprendere il rilassamento tettonico post-evento. La popolazione è invitata a mantenere la calma e a seguire le indicazioni delle autorità preposte alla sicurezza civile per eventuali precauzioni future.