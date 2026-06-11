Terrore a Milano studentessa Erasmus violentata in gruppo nel parcheggio di una discoteca

Una studentessa spagnola di vent anni è stata vittima di una brutale aggressione sessuale di gruppo nel parcheggio del locale The Beach a Milano tra il 22 e 23 maggio 2026.

La città di Milano è stata teatro di un episodio di estrema violenza che ha colpito una giovane studentessa di vent anni, proveniente dalla Spagna per partecipare al programma di scambio Erasmus.

La serata tra il ventidue e il ventitré maggio duemilaventisei, che doveva essere un momento di svago e socializzazione, si è trasformata in un incubo indescrivibile. La ragazza, insieme a una sua amica connazionale, si era recata presso la discoteca The Beach, situata in via Corelli, nella zona est della città, in direzione Linate. Il locale, molto frequentato per i suoi eventi dedicati alla musica hip hop, trap e reggaeton, era particolarmente affollato per la serata speciale.

Inizialmente l'atmosfera era festosa, ma la situazione è precipitata quando la studentessa ha perso di vista la sua amica tra la folla dei partecipanti. Trovandosi sola, la giovane ha deciso di sedersi su alcuni divanetti posizionati in un angolo del locale per riposare. È proprio in quel momento che è avvenuto l'incontro con due ragazzi di nazionalità italiana, presumibilmente suoi coetanei.

La vittima ha riferito agli inquirenti della squadra mobile di non ricordare con precisione quale dei due si fosse avvicinato per primo, ma ha confermato che avevano iniziato a conversare in modo apparentemente amichevole. Senza sospettare alcun pericolo, la ragazza ha accettato l'interazione, ignorando che si trovasse all'interno di una trappola orchestrata per isolarla. Mentre parlava con i due giovani, un terzo individuo li ha seguiti discretamente, raggiungendoli poco dopo nel parcheggio della struttura, tra le auto in sosta.

In quel luogo appartato, la violenza è esplosa improvvisamente. Uno dei ragazzi ha iniziato a compiere atti sessuali non consensuali e, a breve distanza, sono arrivati altri complici, trasformando l'aggressione in una violenza di gruppo. Il racconto della studentessa, reso agli investigatori, descrive un periodo di terrore durato oltre mezz'ora. La giovane ha ricordato frammenti di paura e confusione, spiegando come il gruppo l'abbia spostata in un punto ancora più isolato del parcheggio per evitare di essere visti.

È stata spinta nell'abitacolo di un'automobile, che i rapitori hanno poi riposizionato nell'angolo più remoto dell'area di sosta per occultare il crimine. Una volta terminata la brutale aggressione, i carnefici l'hanno gettata fuori dal veicolo, lasciandola in uno stato di shock profondo. Con le ultime forze rimaste, la ragazza è riuscita a raggiungere l'ingresso del locale, dove ha chiesto aiuto a un buttafuori, riuscendo infine a ricongiungersi con l'amica che la stava cercando disperatamente.

Dopo l'evento traumatico, la studentessa è stata condotta in ospedale per le visite mediche necessarie e per la raccolta delle prove forensi. Successivamente si è recata in questura per sporgere denuncia formale contro i suoi aggressori, prima di rientrare in Spagna per cercare supporto familiare. Attualmente, le autorità competenti stanno lavorando intensamente per identificare i responsabili. Gli inquirenti stanno analizzando meticolosamente le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nel parcheggio e nelle aree circostanti.

Inoltre, sono in corso verifiche sui tabulati telefonici e l'incrocio di diverse testimonianze raccolte per ricostruire i movimenti dei sospettati durante la notte del delitto. Questo drammatico episodio ha riaperto il dibattito sulla sicurezza dei locali notturni e sulla vulnerabilità delle giovani donne in contesti di svago





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