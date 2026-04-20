Terrore sull'autobus Chioggia-Venezia: sedili cosparsi di acido, passeggeri ustionati

Tre passeggeri ustionati su un autobus di linea a causa di una sostanza corrosiva presente sui sedili. Indagini in corso tra polemiche sui soccorsi e necessità di interventi chirurgici per le vittime.

Un episodio inquietante ha scosso la comunità locale durante la mattinata di giovedì, quando un autobus della linea 25 gestito da Arriva Veneto , partito da Chioggia e diretto verso Venezia, è diventato teatro di un grave incidente. Tre passeggeri, tra cui una minorenne, hanno riportato ustioni dopo essersi seduti su un sedile che, all'insaputa degli utenti, era stato cosparso di una sostanza chimica corrosiva, presumibilmente soda caustica.

La gravità delle lesioni è emersa con chiarezza nelle ore successive, smentendo categoricamente le prime rassicurazioni ufficiali circolate. I familiari di una delle vittime hanno infatti contestato duramente la definizione di semplice irritazione utilizzata dalle autorità locali, sottolineando che si tratta di ustioni di terzo grado che richiederanno, con ogni probabilità, un delicato intervento chirurgico. La dinamica dell'accaduto è ancora al centro di complesse indagini, ma il quadro che emerge è quello di un evento che poteva avere conseguenze ben più tragiche. Il racconto dei testimoni e dei familiari dipinge una situazione di caos e scarsa reattività da parte delle istituzioni nei momenti immediatamente successivi alla scoperta. La madre di una delle ragazze coinvolte ha riferito di aver vissuto un vero e proprio calvario burocratico nel tentativo di avvisare le autorità competenti, tra cui Arriva Veneto, il 112 e la Polizia Locale di Venezia. La donna ha descritto con amarezza di essere stata rimbalzata da un ufficio all'altro senza ottenere risposte concrete o assistenza immediata, trovandosi costretta a lasciare messaggi in segreteria telefonica mentre la figlia necessitava di cure urgenti. Solo in un secondo momento, grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, il sedile contaminato è stato rimosso e posto sotto sequestro, insieme agli abiti delle vittime, per consentire le analisi scientifiche necessarie a identificare con precisione la sostanza utilizzata e risalire ai responsabili di questo gesto sconsiderato. Dal punto di vista medico, la vicenda appare estremamente seria. Dopo un primo passaggio al pronto soccorso di Piove di Sacco, la diagnosi iniziale è apparsa insufficiente a coprire la reale portata del danno cutaneo subito dalla giovane paziente. Solo in seguito a un consulto specialistico presso il Centro Grandi Ustionati di Padova è stata confermata la natura profonda della lesione, causata dal contatto prolungato con il liquido acido che ha intaccato diversi strati dell'epidermide. Il decorso clinico si prospetta lungo e complesso, richiedendo attenzioni costanti e probabilmente un percorso di riabilitazione chirurgica. Le autorità sono ora al lavoro per visionare i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate a bordo del mezzo, nella speranza di individuare chi abbia potuto compiere un atto di tale pericolosità, mettendo a rischio l'incolumità dei passeggeri in un servizio di trasporto pubblico che dovrebbe garantire sicurezza e serenità





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