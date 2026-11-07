Terrorismo a Cracovia: cinque vittime e oltre una dozzina di feriti

Sparatoria mortale nella piazza principale di Cracovia: cinque morti, oltre dodici feriti e l'attentore neutralizzato dalla polizia. Ecco i dettagli.

Cinque persone sono morte e più di una decina sono rimaste ferite in seguito a un attacco con armi da fuoco verificatosi nella piazza principale di Cracovia, in Polonia. L'evento traumatico ha segnato una giornata di lutto nella città storica, trasformando momentaneamente uno dei centri nevralgici del turismo polacco in una zona di operazioni di emergenza.

L'attentore, identificato come un uomo che indossava una uniforme militare, era alla guida di un veicolo durante l'assalto. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, egli ha aperto il fuoco mentre attraversava in auto la piazza centrale, utilizzando un fucile d'assalto. L'aggressore ha agito apparentemente da solo, secondo quanto dichiarato dalla polizia, e non si sono ancora registrati riscontri di complicità esterne nelle indagini iniziali.

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Neutralizzazione dell'attentore e soccorsi

Le forze dell'ordine hanno reagito rapidamente individuando l'aggressore. Gli agenti di polizia hanno rintracciato il veicolo e hanno colpito l'attaccante, ferendolo gravemente. L'uomo è attualmente in stato di arresto e viene trasportato d'urgenza in ospedale per le cure mediche necessarie. Le operazioni di emergenza sono ancora in corso sul luogo dell'attacco, con una presenza massiccia di pattuglie e veicoli sanitari per gestire la scena del crimine e assistere i sopravvissuti.

La Basilica di Santa Maria, situata nelle immediate vicinanze e riconosciuta come una delle principali attrazioni turistiche di Cracovia, è stata immersa nel caos. Numerose ambulanze sono intervenute nell'area circostante la struttura religiosa per evacuare i feriti. Per facilitare i soccorsi e le operazioni di polizia, è arrivato sul posto anche un elicottero dell'elisoccorso, utilizzato probabilmente per il trasferimento rapido dei pazienti gravi verso strutture ospedaliere meglio attrezzate.

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Reazioni istituzionali e indagini

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato di essere costantemente aggiornato sulla situazione dagli organi competenti. Il ministro dell'Interno ha assicurato al governo che la polizia sta esaminando attentamente il contesto e tutte le circostanze che hanno accompagnato l'attacco. Tusk ha definito l'episodio una sparatoria tragica, esprimendo preoccupazione per l'incidenza di tali atti di violenza nella società.

Il capo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale è stato inviato a Cracovia per seguire gli sviluppi della situazione e coordinare le attività investigative. Al momento, restano ancora da chiarire il movente esatto e la dinamica completa della sparatoria. Le autorità stanno lavorando per ricostruire i movimenti dell'attaccante prima dell'apertura del fuoco e per verificare se vi siano state comunicazioni o minacce precedenti.

Impatto sulla comunità e contesto internazionale

L'attacco ha avuto un impatto immediato sulla comunità locale e sul panorama turistico di Cracovia. La piazza principale, solitamente affollata da visitatori da tutto il mondo, è stata sgomberata e isolata per permettere alle forze dell'ordine di effettuare le necessarie indagini forensi. La città sta affrontando questo momento di crisi con un alto livello di allerta, garantendo al contempo la sicurezza dei residenti e dei visitatori rimanenti.

Mentre le indagini procedono, il governo polacco mantiene un monitoraggio costante della situazione. Non vi sono ancora collegamenti confermati con gruppi terroristici organizzati, e le indagini si concentrano inizialmente su una possibile azione isolata. La popolazione di Cracovia e dell'intera Polonia è stata invitata alla calma mentre le autorità lavorano per portare a termine le operazioni e chiarire i dettagli di questo grave attentato.