Terrorismo a Modena: un investimento attacchi a biciclette e persone a piedi

La chiesa C3 grigia investment diventare investimento direzionale piombare all'improvviso e investe prima. . punti, poi la sua corsa di zigzagging e infine girando. a sinistra, prendersi in pieno una donna davanti a un negozio via Emilia, zona a traffico limitato del centro storico. amputandosi tutte le gambe L'uomo alla guida poi scende e prima di essere bloccato da un gruppo di passanti, ne colpisce uno con un coltello. Otto feriti, cinque donne e tre uomini, quattro gravi
La Citroen C3 grigia piomba all'improvviso e investe prima una bici e un gruppo di persone a piedi alla sua destra, puntando verso il marciapiede.
Poi continua la sua corsa zigzagando e infine girando all'improvviso a sinistra, prendendo in pieno una donna davanti ad un negozio della via Emilia, zona a traffico limitato del centro storico, amputandole le gambe. L'uomo alla guida poi scende e prima di essere bloccato da un gruppo di passanti, ne colpisce uno con un coltello. Otto feriti, cinque donne e tre uomini, quattro gravi. Tre di loro sono stati rianimati sul posto.
Fotoracconto Modena, con l'auto falcia pedoni e poi accoltella i passanti: le foto - Primopiano - Ansa.it È il conto del terrore piombato su Modena alle 16.30 di un sabato pomeriggio di sole, con la Ghirlandina sullo sfondo della strada
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