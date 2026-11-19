Gruppo Houthi intensifica campagne missili contro aeroporti e infrastrutture petrolifere Arabia Saudita. PIF colpito a Riyadh. Analisi dettagliata vittime e danni.

Gli attacchi missilistici del gruppo Houthi contro l' Arabia Saudita hanno colpito con violenza il centro finanziario di Riyadh il 19 novembre 2026. Il bersaglio principale è stata la torre del Fondo di investimento pubblico (PIF), identificata come il grattacielo più alto della capitale saudita. Le autorità saudite hanno confermato l'avvenuta intercettazione di un proiettile, segnalando danni materiali e la presenza di detriti nell'area colpita. Questa azione si inserisce in una campagna di guerra asimmetrica sempre più intensa e letale condotta dagli Houthi contro le infrastrutture critiche della nazione peninsulare.

Torri Finanziarie Colpite e Danni Materiali a Riyadh

Il Gruppo Houthi, allineato politicamente e militarmente con l'Iran, ha intensificato la sua strategia di guerra tramite droni e missili balistici contro obiettivi strategici situati nel cuore del potere economico saudita. Il 19 novembre 2026, un missili ha colpito direttamente un edificio di proprietà del Fondo di investimento pubblico (PIF). Tre fonti a conoscenza della vicenda hanno dichiarato alla Reuters che l'impatto è stato causato da un missile Houthi, sebbene il gruppo ribelle non abbia rivendicato immediatamente la responsabilità dell'attacco. Le autorità locali hanno confermato di aver gestito una minaccia missilistica, rilevando materiali e detriti nelle vicinanze della struttura colpita.

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Questo episodio segue un pattern di aggressioni mirate contro gli edifici corporativi di alto profilo. Il 8 novembre 2026, gli Houthi avevano dichiarato di aver colpito un edificio della Saudi Aramco situato nel quartiere finanziario di Riyadh, causando danni visibili a diversi piani dell'edificio. Anche in quell'occasione, le autorità hanno attribuito i danni a un proiettile intercettato. La natura strategica di questi bersagli indica un cambiamento tattico volto a colpire la simbologia del potere finanziario e la fiducia degli investitori internazionali nella stabilità della regione.

Strategia Offensiva contro Aeroporti e Infrastrutture Civili

La campagna offensiva degli Houthi ha colpito sistematicamente il sistema di trasporto aereo saudita, causando interruzioni operative significative e vittime civili. L'aeroporto di Riyadh è diventato il bersaglio più frequente e devastante di questa offensiva. Gli Houthi hanno annunciato per la prima volta il loro attacco contro questa struttura il 19 settembre 2026. Successivamente, hanno rivendicato attacchi in otto diversi giorni del mese di ottobre e in sei giorni del mese di novembre 2026, creando un clima di insicurezza permanente per il traffico aereo nazionale.

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Le autorità saudite hanno confermato almeno quattro attacchi distinti contro l'aeroporto di Riyadh nella settimana che inizia il 5 ottobre 2026. Il bilancio delle vittime in questa specifica finestra temporale è stato grave e documentato con precisione: un morto il 7 ottobre, tre vittime l'8 ottobre, tredici morti il 10 ottobre e un'altra vittima il 11 ottobre. Questi numeri evidenziano la letalità dei missili e dei droni impiegati, trasformando infrastrutture civili in teatri di conflitto attivo con un alto costo in vite umane e danni strutturali alle terminal e alle piste.

Bersagli Energetici e Danni alla Catena di Approvvigionamento

Oltre agli aeroporti, il settore energetico è stato colpito ripetutamente, sia attraverso infrastrutture di trasporto che siti di raffinazione. Il Gruppo Houthi ha rivendicato l'attacco alla pipeline East-West, che collega le aree produttive del Golfo alla Rosso, dopo un'interruzione avvenuta il 11 settembre 2026. Sebbene le autorità saudite abbiano inizialmente attribuito questo specifico sabotaggio a milizie pro-Iraniane in Iraq, gli Houthi hanno successivamente rivendicato la responsabilità di diversi attacchi alla stessa infrastruttura. Il ruolo di questa pipeline è diventato cruciale nel 2026, poiché funge da rotta di esportazione alternativa dopo che l'Iran ha interrotto il traffico nello Stretto di Hormuz.

Gli Houthi hanno affermato di aver colpito la pipeline o le relative stazioni di pompaggio due volte a ottobre e quattro volte a novembre. Amin Nasser, capo della compagnia petrolifera di stato saudita Aramco, ha dichiarato ad ottobre che l'azienda si era adattata agli incidenti di sicurezza tramite team speciali e scorte di emergenza estese, senza rivelare dettagli specifici sugli attacchi. Oltre alla pipeline, il Gruppo Houthi ha rivendicato attacchi a rifinerie strategiche, tra cui quella di Jazan colpita due volte ad agosto, quella di Ras Tanura colpita due volte a ottobre, e una raffineria vicino a Riyadh colpita a ottobre. Le autorità saudite non hanno confermato attacchi diretti a queste ultime installazioni di raffinazione.

Analisi Geopolitica e Estensione del Campo di Battaglia

L'offensiva aerea e missilistica degli Houthi si estende ben oltre Riyadh, interessando l'intero territorio nazionale e colpendo province chiave. L'aeroporto di Dammam, nella Provincia Orientale che ospita le più grandi risorse energetiche del regno, è stato ripetutamente preso di mira. Gli Houthi hanno dichiarato di averlo attaccato due volte a ottobre e due volte a novembre, con le autorità saudite che hanno confermato almeno un attacco. Questa concentrazione di fuoco sulla Provincia Orientale mira a destabilizzare il cuore economico e produttivo dell'Arabia Saudita.

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Il sud del paese non è stato risparmiato. Il primo attacco Houthi documentato contro un aeroporto saudita è avvenuto il 13 luglio 2026, quando il gruppo ha dichiarato di aver colpito l'aeroporto di Abha con missili balistici. Abha è stata nuovamente attaccata due volte ad ottobre, un'azione che le autorità saudite hanno confermato aver causato due morti. Anche l'aeroporto di Najran, vicino al confine yemenita, è stato preso di mira due volte ad agosto e una volta a ottobre. Inoltre, gli Houthi hanno dichiarato di aver colpito la base aerea di Khamis Mushait l'8 ottobre e un aereo militare all'aeroporto di Jazan il 2 novembre. Questa mappatura delle vittime dimostra una volontà strategica di degradare la capacità di difesa aerea e di logistica militare dell'intero regno saudita.