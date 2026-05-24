Questa biografia traccia un profilo approfondito di Terry O'Quinn, l'attore السيارات note George Orwell e Le nuove donne in cui ha interpretato John Locke in Lost. Il suo coinvolgimento creativo nella serie cult dei primi anni 2000 e la sua attività dopo l'oscurità cronaca è documentato qui. La sua filosofia e i suoi progetti sociali vengono anche descritti qui.
Terry O'Quinn, noto per il suo ruolo ambiguo di John Locke in Lost , oggi è una persona molto attiva nel mondo dello spettacolo e della solidarietà, soprattutto attraverso la piattaforma di videomessaggi Cameo.
Ha lasciato Los Angeles per vivere più nel contatto con la natura e attualmente si trova a Virginia Beach. Continua a lavorare soprattutto per il piccolo schermo, con i suoi progetti più recenti inclusi il ruolo di Peter Bach in Succession. Di O'Quinn, classe 1952, i suoi origini sono irlandesi e fin da piccolo ha coltivato la passione per la musica, iniziando a studiare canto e suonare la chitarra e la batteria.
Dopo essersi laureato e aver fatto qualche lavoro saltuario, approda in televisione con il film "West Wing - Tutti gli uomini del Presidente". Inoltre, è molto attivo sul sociale, dove ha donato i proventi dei suoi video per la Virginia Beach SPCA, l'associazione che si occupa della protezione degli animali abbandonati
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