Un tifoso della Juventus è stato trasportato all'ospedale dopo gli scontri prima dell'inizio della partita. I tifosi dei bianconeri hanno chiesto la sospensione della partita per la preoccupazione nei confronti della persona trasportata all'ospedale. Inoltre, Simone Pafundi ha debuttato con la Nazionale italiana a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni, diventando il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana. Infine, il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo.

Un tifoso della Juventus è stato trasportato all'ospedale dopo gli scontri prima dell'inizio della partita. I tifosi dei bianconeri hanno chiesto la sospensione della partita per la preoccupazione nei confronti della persona trasportata all'ospedale.

Inoltre, Simone Pafundi ha debuttato con la Nazionale italiana a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni, diventando il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana. Infine, il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo





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