Il Tesoro di San Gennaro viaggia a New York per celebrare un secolo di fede italo-americana. Undici opere esposte a Mulberry Street fino al 2027.

I tesori storici di San Gennaro stanno compiendo un viaggio simbolico attraverso l'Atlantico, tornando nella città che ha accolto generazioni di emigranti napoletani. L'esposizione intitolata "Il Tesoro. San Gennaro da Napoli a New York" aprirà le sue porte nella zona di Little Italy di Manhattan, portando con sé un frammento tangibile della fede e dell'identità culturale partenopea.

Questa iniziativa culturale curata da Giulia Silvia Ghia presenta tredici opere provenienti dal Tesoro Reale della Cattedrale di Napoli. L'iniziativa viene promossa da We the Italians e dall'Italian American Museum, con la co-produzione di Arthemisia. Il progetto è stato selezionato dal Comitato Neapolis 2500 e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell'Italia.

Also read Emma Watson celebra Chicherin canta con coro a New York

Dettagli dell'Esposizione e Manufatti

L'allestimento offre un percorso dettagliato attraverso secoli di artigianato napoletano e devozione religiosa. I visitatori potranno osservare calici in argento, oggetti sacri, dipinti, paramenti liturgici e documentazioni fotografiche che raccontano la storia del santo patrono. Ogni manufatto racconta un pezzo della storia artistica straordinaria di Napoli, trasferito fisicamente a New York per un pubblico internazionale.

Tra le opere più significative figura un ciborio del 1582, precedentemente custodito nel Vecchio Tesoro della Cattedrale di Napoli. Un'altra pieza di pregio è il calice Strambone del 1707, decorato con rubini, cherubini e figure sacre. Completa il quadro storico un calice in argento donato dalla famiglia Sangro nel 1761, che reca incise le immagini delle ampolle contenenti il sangue di San Gennaro e le tre virtù teologali.

Advertisement

Posizioni degli Stakeholder e Collaborazioni

La realizzazione di questa mostra richiede una stretta collaborazione tra diverse istituzioni religiose e culturali. L'organizzazione è stata effettuata in stretta collaborazione con la Deputazione della Cappella Reale del Tesoro di San Gennaro e il Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli. Questo partnership garantisce l'autenticità e la corretta conservazione dei reperti esportati negli Stati Uniti.

Il catalogo bilingue dell'evento, pubblicato da Moebius, include contributi di figure istituzionali di alto profilo. Tra i firmatari figurano Vincenzo De Gregorio, Abbate Prelato della Cappella del Tesoro di San Gennaro, e Riccardo Carafa d'Andria, Vicepresidente della Deputazione. Hanno partecipato anche Joseph V. Scelsa, fondatore e presidente dell'Italian American Museum di New York, e Giuseppe Pastorelli, Console Generale d'Italia a New York.

Impatto Reale e Prossimi Passi

L'esposizione si inserisce in un contesto storico particolare, arrivando nell'anno che segna il centenario della Festa di San Gennaro a Manhattan. L'evento rimarrà aperto fino al 13 gennaio 2027, data che coincide con il cinquecentesimo anniversario del voto storico di Napoli al suo santo patrono. Questo prolungato periodo di esposizione permette di ampliare l'impatto culturale della mostra.

Mulberry Street è stata per un secolo un punto di riferimento per la comunità napoletana di New York che mantiene viva la connessione con la terra d'origine. Ogni settembre, la Festa di San Gennaro trasforma questo quartiere in un luogo di devozione religiosa e memoria familiare. La presenza di questi tesori rafforza ulteriormente questo legame identitario transatlantico.

Advertisement

Prossimi Eventi e Catalogo

Oltre ai reperti storici, l'esposizione include quattro fotografie di Mimmo Jodice tratte dalla sua mostra al Museo del Tesoro di San Gennaro. Le immagini si concentrano sui dettagli del dipinto di Jusepe de Ribera, ospitato nella Cappella Reale. Fotogrammi dall'archivio Siano e immagini che documentano la comunità italo-americana completano il quadro narrativo.

La mostra includerà anche la riproduzione del voto della Città di Napoli del 1527, trascritto nel 1866. Il documento originale è conservato negli Archivi del Tesoro di San Gennaro. Per i membri della comunità napoletana emigrata, San Gennaro non era solo una figura religiosa, ma un legame concreto con la casa perduta. Questi tesori che arrivano a Mulberry Street dimostrano che alcune parti della patria trovano sempre la strada del ritorno.