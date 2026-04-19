Tesori Nascosti dell'Irlanda del Nord: La Causeway Coastal Route tra Storia, Natura e Leggenda

Un viaggio alla scoperta della Causeway Coastal Route, un percorso incantevole nell'Irlanda del Nord che celebra la bellezza paesaggistica, la ricca storia di Belfast e le meraviglie naturali come la Giant's Causeway, tra miti antichi e moderne trasformazioni urbane.

La Causeway Coastal Route , nel nord dell'Irlanda, si presenta come un percorso paesaggistico di straordinaria bellezza, capace di offrire un'esperienza di viaggio indimenticabile, quasi un sorso di Bushmills Whiskey, prodotto nella più antica distilleria autorizzata al mondo, situata nella contea di Antrim.

Questo itinerario incarna un perfetto equilibrio tra la vivacità dei centri abitati e la serena solitudine di una natura quasi incontaminata, regalandoci viste sull'oceano, castelli medievali, villaggi pittoreschi e, soprattutto, la Giant's Causeway, l'ottava meraviglia del mondo. Questo spettacolare selciato di 40.000 colonne di basalto, bagnate dalle onde, narra la leggenda del gigante Finn McCool, che l'avrebbe costruita per sfidare il suo rivale scozzese Benandonner. Belfast, la capitale nordirlandese, emerge come un affascinante crocevia di storia e modernità. Dopo oltre tre decenni di 'disordini', la città ha saputo reinventarsi, unendo edifici che hanno testimoniato il conflitto a strutture avveniristiche, pub tradizionali a ristoranti gourmet, e murales politici a opere di street artist internazionali. Questo laboratorio di arte, musica ed ecologia si propone oggi come un'anima antica assetata di innovazione. Tra le tappe imperdibili, spicca una visita al Titanic Belfast, museo dedicato al celebre transatlantico costruito proprio qui, offrendo un'immersione nella storia del più famoso disastro navale. Le iconiche gru gialle della Harland & Wolff, 'Sansone e Golia', sono un altro landmark inconfondibile, simbolo della ricca storia marittima della città e della sua abilità cantieristica. I murales politici, nati a inizio Novecento come forma di protesta collettiva contro l'autogoverno irlandese, caratterizzano le ex roccaforti cattolico-repubblicane e protestante-unioniste. Se un tempo i tour in Black Taxi erano il modo più sicuro per ammirarli, oggi è possibile esplorare queste zone anche a piedi, partendo da Shankill Road e Falls Road, che occupano un posto speciale nella storia dell'Irlanda del Nord. L'Antrim Coast Road, costruita in epoca vittoriana dall'ingegnere Berkeley Deane Wise come attrazione turistica per esaltare la bellezza della costa, offre un percorso di circa 3 chilometri tra ponti sospesi, grotte marine e passerelle a ridosso di scogliere basaltiche, con viste spettacolari sul Mare d'Irlanda. Per un punto di vista alternativo, si può partecipare a un tour in barca che conduce sotto alle scogliere, permettendo di ammirare l'unica colonia di pulcinelle di mare sulla terraferma dell'Irlanda del Nord. Ballycastle si rivela la base ideale per esplorare la Causeway Coast, premiata come miglior luogo in cui vivere in Irlanda del Nord. L'isola di Rathlin, a meno di 10 chilometri, raggiungibile con un traghetto di 25 minuti, offre viste mozzafiato sulla costa. Qui, nel porto, si trova un monumento a Guglielmo Marconi, che nel 1898 trasmise il primo messaggio radio tra Ballycastle e Rathlin Island. Dal porto si scorgono le coste scozzesi, separate dal Mare di Moyle, teatro secondo il mito celtico dell'attraversamento a nuoto dei Figli di Lir. A pochi chilometri da Ballycastle si trova Cushendun, uno dei borghi più fotografati della costa. Il suo porto, incastonato tra scogliere di basalto, è un affascinante connubio di scogliere, casette di pescatori bianche e un ponte in pietra curvo, diventato un vero e proprio set cinematografico. La Giant's Causeway, Patrimonio dell'Umanità UNESCO, è una delle mete imperdibili. Formata da oltre 40.000 colonne di basalto esagonali, frutto dell'attività vulcanica di oltre 60 milioni di anni fa, è legata alla leggenda del gigante Finn McCool che l'avrebbe creata per raggiungere la Scozia. Infine, il Carrick-a-Rede Rope Bridge, un ponte sospeso a 30 metri di altezza sul Canale del Nord, collega la terraferma a un isolotto di basalto, offrendo un'emozione unica con viste panoramiche sull'oceano





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