Tessuto polmonare umano viene modificato da fumo: perdita di elasticità e comportamento simile alla fibrosi

Il fumo non agisce soltanto attraverso sostanze tossiche, infiammazione e distruzione cellulare. Lo studio ha rivelato che il danno ai polmoni causato dal fumo è più profondo e persistente di quanto si pensasse.

Un studio americano ha rivelato un effetto poco compreso delle sigarette: il parenchima perde elasticità e si comporta come quello colpito da fibrosi. Il fumo non agisce soltanto attraverso sostanze tossiche, infiammazione e distruzione cellulare.

Un nuovo studio condotto negli Stati Uniti ha rivelato che il danno ai polmoni causato dal fumo è più profondo e persistente di quanto si pensasse. Il tessuto polmonare umano è molto più morbido rispetto a quello degli animalicommonly utilizzati nei test, suggerendo che molte simulazioni condotte in passato potrebbero non rappresentare accuratamente la fisiologia umana. Lo studio ha coinvolto quattro appartenenti a fumatori e quattro a non fumatori.

Da ciascun organo sono stati prelevati diversi campioni di tessuto, che sono stati sottoposti a sofisticati test biomeccanici per simularne la rigidità. I risultati sono stati immediati. I fumatori hanno mostrato un aumento della rigidità del tessuto polmonare e una perdita di elasticità rispetto ai non fumatori. La perdita di elasticità rappresenta uno degli aspetti più inquietanti emersi dallo studio, poiché il parenchima polmonare, in condizioni normali, è estremamente morbido ed elastico.

Le conseguenze, nel lungo termine, potrebbero essere preoccupanti. Se alcune parti del polmone sono più fragili o meno elastiche, il rischio di danni indotti dai ventilatori potrebbe distribuirsi in modo non uniforme, con conseguenze sulla funzionalità respiratoria e sul rischio di insufficienza polmonare. La ricerca ha inoltre messo in discussione l’eccessiva dipendenza dai modelli animali.

I test hanno mostrato che il tessuto polmonare umano è molto più morbido rispetto a quello comunemente studiato nei topi, suggerendo che molte simulazioni utilizzate finora potrebbero non rappresentare accuratamente la fisiologia umana. Questa ricerca aggiunge un tassello cruciale alla comprensione dei danni provocati dal tabacco.

Tuttavia, gli autori hanno sottolineato un certo numero di limiti: è estremamente difficile ottenere polmoni umani da analizzare e il numero ridotto di campioni non permette ancora di separare con precisione tutti i fattori coinvolti. Secondo i ricercatori, il comportamento osservato ricorda da vicino quello della fibrosi, una patologia caratterizzata proprio dall’indurimento progressivo del tessuto polmonare





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