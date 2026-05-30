Test del Dna potrebbe salvare milioni di donne dalla chemioterapia per il tumore al seno

Uno studio internazionale guidato dall'University College London dimostra che un test genetico, denominato Prosigna, è in grado di identificare quali pazienti con tumore al seno possono evitare la chemioterapia senza compromettere la sopravvivenza. La ricerca, condotta su oltre 4.000 donne, evidenzia che circa due terzi delle pazienti potrebbe essere trattata con sola terapia ormonale, riducendo significativamente gli effetti collaterali e aprendo la strada a una medicina personalizzata.

Milioni di donne affette da tumore al seno potrebbero evitare la chemioterapia grazie a un innovativo test del Dna sviluppato da un team internazionale di ricercatori guidato dall' University College London (UCL).

I risultati dello studio suggeriscono che oltre due terzi delle pazienti potrebbero essere trattate esclusivamente con terapia ormonale, evitando così gli effetti collaterali spesso pesanti della chemioterapia. La ricerca ha coinvolto oltre 4.000 donne con una diagnosi recente di tumore al seno, tutte di età superiore ai 40 anni, provenienti da Regno Unito, Norvegia, Svezia, Australia, Nuova Zelanda e Thailandia.

Gli scienziati hanno utilizzato un test genetico denominato Prosigna, capace di analizzare l'attività di 50 geni coinvolti nella crescita del tumore e di calcolare il rischio di recidiva della malattia. Le pazienti che hanno ottenuto un punteggio basso, pari a circa due terzi del campione, non sono state sottoposte a chemioterapia.

I risultati si sono rivelati estremamente incoraggianti: il tasso di sopravvivenza a cinque anni è stato del 93,7% tra le donne che non hanno ricevuto la chemioterapia, contro il 94,9% di quelle che l'hanno invece effettuata. Una differenza minima che dimostra come, in molti casi, il trattamento chemioterapico possa essere evitato senza conseguenze significative.

La chemioterapia, pur rappresentando uno degli strumenti principali nella lotta contro il cancro, è spesso associata a effetti collaterali importanti, tra cui stanchezza cronica, nausea, perdita dei capelli, indebolimento del sistema immunitario e problemi di fertilità. Attualmente, il trattamento standard per il tumore al seno prevede generalmente l'intervento chirurgico per rimuovere il tumore, seguito dalla chemioterapia per ridurre il rischio di ritorno della malattia.

Tuttavia, molti specialisti ritengono che per il tipo più comune di tumore al seno il beneficio della chemioterapia sia spesso limitato. Secondo l'UCL, i risultati dello studio potrebbero consentire a oltre 5.000 pazienti del Servizio Sanitario Nazionale britannico (NHS) di evitare ogni anno questo trattamento. I risultati saranno presentati ufficialmente durante il congresso annuale dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO), il più importante appuntamento mondiale dedicato alla ricerca oncologica, in corso a Chicago.

Il professor David Miles, tra i principali esperti di oncologia coinvolti nello studio, ha definito i risultati "destinati a cambiare la pratica clinica. Oggi siamo in grado di prevedere con sicurezza quali pazienti non trarranno alcun beneficio dalla chemioterapia e quindi possono evitarla", ha spiegato. Resta ancora da chiarire se i risultati siano applicabili anche alle pazienti sotto i 40 anni. Gli studi in corso dovrebbero fornire una risposta nei prossimi anni.

Se confermati su larga scala, questi risultati potrebbero rappresentare una svolta storica nella cura del tumore al seno, inaugurando una nuova era di trattamenti sempre più personalizzati, efficaci e meno invasivi





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