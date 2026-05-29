Test per l'Ebola negativo per la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere

La dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere è stata sottoposta a un test per l'Ebola dopo aver rientrato dalla Repubblica Democratica del Congo. Il test è stato eseguito presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si trova in quarantena.

È risultato negativo il test per l' Ebola eseguito sulla dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere rientrata nei giorni scorsi dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi al virus.

Lo ha reso noto il ministero della Salute, sottolineando che non c'è allarme Ebola nel nostro Paese. La professionista, un medico chirurgo impegnato nelle attività umanitarie dell'organizzazione internazionale, si trova attualmente all'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, dove sta osservando il periodo di quarantena previsto dai protocolli sanitari per il personale che potrebbe essere stato esposto al virus.

Si tratta di un medico chirurgo che non presenta sintomi, ma che ha comunque autorizzato l'esecuzione del test che è risultato negativo, ha spiegato il ministero. L'esame è stato effettuato proprio presso lo Spallanzani, centro di riferimento nazionale per la gestione delle malattie infettive ad alto rischio. Il ministero della Salute ha voluto ribadire che non esiste alcuna situazione di emergenza nel nostro Paese.

Il ministero è attivo sin dal primo momento per tutte le attività di preparazione e sorveglianza e sta proseguendo il monitoraggio dell'evoluzione del quadro epidemiologico in raccordo con i territori e con le autorità sanitarie nazionali e locali, si legge nella nota diffusa dopo l'esito del test. L'attenzione resta alta soprattutto per l'evoluzione della situazione epidemiologica nella Repubblica Democratica del Congo, uno dei Paesi africani che negli ultimi anni ha dovuto affrontare diversi focolai di Ebola.

Proprio per questo le procedure di controllo per il personale sanitario che opera nelle aree interessate sono particolarmente rigorose. La dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere è stata sottoposta a un test per l'Ebola dopo aver rientrato dalla Repubblica Democratica del Congo, dove aveva lavorato con pazienti affetti da Ebola. Il test è stato eseguito presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si trova in quarantena.

Il ministero della Salute ha rassicurato che non esiste alcuna situazione di emergenza nel nostro Paese e che il ministero è attivo per le attività di preparazione e sorveglianza





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