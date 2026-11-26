Il testamento morale di Gianni de Gennaro chiarisce rapporti con Prodi, Amato, Letta e Conte, negando richieste di incarichi e spiegando il contenuto degli hard disk.

Gianni de Gennaro ha lasciato un testamento morale di otto pagine, scritto a mano prima del suicidio nella sua casa in Maremma, nel quale difende la sua onestà e chiarisce i rapporti con i principali leader politici italiani. Nell'intervento agli Stati Generali dello Spazio a Napoli il 6 dicembre 2019, il ruolo di presidente di Leonardo era visibile, ma ora è la sua scrittura postuma a dominare la cronaca politica e giudiziaria.

Rapporti con i leader politici e nomine

Gianni de Gennaro sfida chiunque a sostenere che abbia mai sollecitato posizioni di potere per sé stesso, citando esplicitamente quattro ex presidenti del Consiglio e un ex sottosegretario. Romano Prodi, Giuliano Amato, Enrico Letta, Giuseppe Conte e Gianni Letta sono chiamati a testimoniare sulla sua presunta resistenza alle nomine, un punto cruciale per la sua reputazione pubblica e privata.

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Riguardo a Enrico Letta, l'ex capo della Polizia sostiene che il politico abbia dovuto farlo telefonare dal presidente della Repubblica per convincerlo a guidare Finmeccanica, indicando una forte opposizione iniziale. Giuseppe Conte può invece confermare che De Gennaro ha tentato invano di sottrarsi all'incarico di presidente della Banca Popolare di Bari, ubbidendo infine solo per ordine.

Gianni Letta ha agito come latore della richiesta per la presidenza di Eurolink, secondo quanto scritto nella lettera. La dinamica con Romano Prodi è descritta in termini più aspri, evidenziando come De Gennaro fu licenziato dalla guida della Polizia di Stato durante il governo del 2007, ricevendo la notizia tramite una risposta in diretta televisiva durante un question time.

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Giuliano Amato, all'epoca ministro dell'Interno, è citato per confermare che De Gennaro non chiese alcun incarico se non quello di svolgere la funzione di Prefetto, come documentato in una lettera scritta. Queste testimonianze indirette servono a costruire un quadro di lealtà istituzionale, in netto contrasto con le accuse di corruzione o influenza illecita.

La difesa dell'onore e le indagini di Caltanissetta

Gianni de Gennaro rivendica di non aver mai tradito il giuramento di fedeltà alla Patria, affermando di aver servito il Paese con onestà e lealtà assoluta. Questo messaggio è diretto anche in risposta alle indagini della Procura di Caltanissetta, che lo acusava di depistaggio aggravato finalizzato a agevolare la mafia in relazione alla strage di via D'Amelio e alla scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino.

L'ex prefetto ammette di aver probabilmente commesso degli errori durante la sua carriera, ma specifica che tali errori furono commessi esclusivamente per assolvere ai propri doveri di funzionario pubblico. Pur chiedendo scusa per queste sviste, rifiuta categoricamente di cancellarle o considerarle come atti di malafede o tradimento verso lo Stato italiano e le istituzioni.

Il tono della lettera si evolve in una dichiarazione solenne di integrità, dove ogni azione intrapresa è giustificata dall'adempimento del dovere. Questa difesa non esclude la consapevolezza di responsabilità operativa, ma elimina qualsiasi connotazione personale o di interesse privato nelle sue decisioni, isolandole dal contesto criminale delle indagini.

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Il mistero degli hard disk e degli archivi informatici

Uno degli aspetti più discussi della vicenda riguarda la custodia e il contenuto degli archivi informatici di Gianni de Gennaro, oggetto di grande attenzione da parte degli inquirenti. Nell'ultimo scritto, l'ex prefetto si riferisce a questi supporti come all'oggetto dei desideri di tutti, sottolineando che l'hard disk non contiene misteri né segreti inconfessabili.

Secondo quanto riportato nel testamento morale, il disco rigido custodisce solo i riscontri di circa quaranta anni di vita professionale, caratterizzati da sofferenze e amarezze. De Gennaro invita i giudici a esaminare il materiale con cura e con animo sereno, esortandoli a essere scevri da inutili dietrologie o interpretazioni speculative sulla sua attività.

Le intercettazioni dell'inchiesta di Caltanissetta avevano inizialmente fatto emergere l'esistenza di documentazione che sembrava voler essere sottratta agli investigatori, alimentando sospetti. La pubblicazione del contenuto del testamento mira a chiarire che tali archivi rappresentano una cronaca onesta, seppur dolorosa, della sua carriera al servizio dello Stato.