Roberto Pennini, allora brigadiere, ricostruisce l'arrivo a Garlasco dopo l'omicidio di Chiara Poggi. La versione di Alberto Stasi e le critiche all'inchiesta.

La scena dell'orrore avvenuta nella villetta di via Pascoli a Garlasco è stata vissuta in modo diretto da Roberto Pennini, all'epoca brigadiere dei Carabinieri. Pennini è stato tra i primi uomini delle forze dell'ordine a entrare nell'abitazione dove era stata trovata uccisa la giovane Chiara Poggi. La sua testimonianza, raccolta recentemente dal Tg1, descrive un quadro drammatico e immediatamente chiaro per chi si trovava sul posto.

La scoperta della vittima e le tracce ematiche

Roberto Pennini ricorda di aver visto Chiara Poggi distesa in fondo alle scale della casa, immersa in quello che ha definito "un lago di sangue". Lungo tutto il percorso delle scale, secondo le parole del militare, erano presenti grosse tracce ematiche che segnavano il tragitto. La scena era così violenta che le impronte digitali, specificamente l'impronta numero 33 citata in altre ricostruzioni, non erano visibili a occhio nudo o comunque non erano rilevabili in quella fase iniziale.

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Il comportamento di Alberto Stasi sul posto

Mentre la scena del crimine veniva preservata, Alberto Stasi, l'ex fidanzato di Chiara, si trovava fuori dalla villa. Pennini ha osservato che Stasi era seduto accanto a due carabinieri, apparentemente calmo e pacato. Il giovane teneva le braccia conserte e si sfregava in modo un po' nervoso, ma non mostrava segni di disperazione né tanto meno piangeva. Parlava tranquillamente con gli agenti e cercava di spiegare cosa era accaduto, mantenendo un atteggiamento sorprendente data la gravità dei fatti.

Le ipotesi di aggressione immediata

Basandosi sulla disposizione delle tracce di sangue e sulla posizione del corpo, Roberto Pennini ha formulato un'ipotesi precisa. Secondo il suo racconto, Chiara Poggi è stata aggredita subito all'ingresso della casa. L'assalto sarebbe stato così improvviso e violento che la giovane non ha quasi avuto il tempo di reagire. Questa interpretazione contrasta con le versioni successive che hanno parlato di una dinamica diversa, e ha alimentato il dubbio su una presunta copertura o una versione dei fatti non veritiera.

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Critiche all'inchiesta e richiesta di chiarezza

La testimonianza di Pennini tocca un punto dolente: la correttezza dell'indagine che portò alla condanna di Alberto Stasi. Il brigadiere non entra nel merito giuridico specifico, ma sottolinea l'esistenza di una nuova indagine da parte della Procura. La sua conclusione è netta: almeno una volta per tutte si dovrà venire a chiarire la vicenda, facendo luce su quello che molti considerano un errore giudiziario o una copertura. La richiesta è di trasparenza totale su quanto accaduto quella notte.

Il ruolo della nuova inchiesta della Procura

L'apertura di una nuova indagine è la risposta istituzionale alla pressione dei familiari della vittima e della stampa. Non si tratta di semplici curiosità, ma di un procedimento formale che potrebbe ribaltare la sentenza precedente. La figura di Roberto Pennini, come testimone oculare dei primi minuti, diventa cruciale. La sua descrizione di Stasi "tranquillo" mentre la ragazza giaceva in un lago di sangue è un elemento che potrebbe essere decisivo per ricostruire la verità sui momenti immediatamente successivi all'omicidio.

Il contesto sociale e la memoria del caso

Il caso Garlasco non è solo una vicenda giudiziaria, ma un evento che ha segnato l'opinione pubblica nazionale. La figura di Chiara Poggi è ricordata come una vittima innocente, mentre quella di Alberto Stasi rimane divisa tra chi lo ritiene colpevole e chi lo considera un capro espiatorio. La testimonianza di Pennini riapre il dibattito sulla giustizia e sulla necessità di non fermarsi alla prima sentenza, specialmente quando ci sono elementi materiali, come le tracce ematiche, che raccontano una storia diversa.

Le prospettive future per la famiglia Poggi

Per la famiglia di Chiara Poggi, questa nuova indagine rappresenta l'unica speranza per riavere giustizia dopo anni di lotte. Le parole di Roberto Pennini non sono solo un resoconto tecnico, ma un supporto morale a chi ha cercato la verità. La comunità di Garlasco e l'Italia intera seguono con attenzione gli sviluppi della Procura, nella speranza che la luce venga fatta su ogni dettaglio, dalle impronte digitali ai comportamenti degli indiziati sul luogo del delitto.