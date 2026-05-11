Testimonianze di un studioso cinese che vive negli Stati Uniti sul declino dell’America secondo la percezione della Cina

Il testo descrive le impressioni e le analisi di un esperto cinese che vive negli Stati Uniti nei confronti del presunto declino dell’America secondo la percezione della Cina durante il suo soggiorno a Hong Kong.

Sono di ritorno da un soggiorno a Hong Kong, dove ho raccolto informazioni, analisi e sensazioni in vista del vertice imminente fra Trump e Xi Jinping.

Comincio da una notazione semplice: la Cina vuole confermare la diffusa convinzione che in questa fase l’America si isola, perde influenza, si è messa tra gli sconfitti della storia, tuttavia la Cina stessa continua a perseguire forme di isolamento tipiche di un Paese tutt’altro che sicuro di sé stesso, poco fiducioso del controllo che ha sulla propria popolazione. ChatGPT non è accessibile a Hong Kong, solo un’intelligenza artificiale «made in China» è consentita.

Amici e conoscenti mi hanno raccontato aneddoti sulla polizia di Shanghai che fa controlli sui telefonini per verificare se hanno installata una Vpn (l’applicazione che consente di aggirare la censura). In quanto al diffuso disagio tra la gioventù cinese, che dà luogo al fenomeno degli ‘sdraiati’, il regime comunista ha lanciato una campagna in cui accusa i servizi segreti di potenti organizzazioni straniere di fomentare questa sfiducia tra le nuove generazioni. Non è un segnale di grande sicurezza.

Tutte queste condizioni non impediscono che il regime segni dei punti nella sua narrazione, che descrive l’America come un impero giunto allo stadio terminale del suo declino





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