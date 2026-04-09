Testo Unico Farmaceutico: Gemmato illustra le priorità del Governo per l'accesso ai farmaci e l'autonomia produttiva

Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha delineato le priorità del governo in materia di legislazione farmaceutica, focalizzandosi sull'accessibilità dei farmaci, la sovranità produttiva e l'ottimizzazione del sistema sanitario.

La scadenza per il Testo Unico sulla legislazione farmaceutica è fissata a dicembre 2026. Attualmente, il processo legislativo è nella fase di audizione degli stakeholders presso il Senato, a cui seguirà il passaggio alla Camera dei Deputati. Il sottosegretario alla Salute , Marcello Gemmato , ha espresso ottimismo riguardo al rispetto delle tempistiche previste, sottolineando che, successivamente, saranno emanati i decreti attuativi e, infine, l'atto legislativo vero e proprio.

Quest'ultimo definirà un perimetro normativo volto a garantire, in primo luogo, la centralità del cittadino nell'accesso alle cure farmaceutiche, un diritto che Gemmato auspica venga incluso nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Queste dichiarazioni sono state rilasciate a margine dell'incontro 'Dialoghi sull’innovazione accessibile - Innovaction', promosso da Gsk e Adnkronos a Roma, con il patrocinio di Farmindustria e dedicato all'innovazione in ambito sanitario. L'obiettivo è creare un sistema che faciliti l'accesso alle terapie e assicuri la disponibilità di farmaci essenziali per tutti i cittadini.\Il Testo Unico, oltre a definire i principi generali, affronta anche questioni cruciali legate alla sicurezza e all'autonomia del sistema farmaceutico nazionale. Gemmato ha sollevato la preoccupazione relativa alla dipendenza dall'estero per la fornitura di principi attivi. Ha evidenziato che l'80% dei principi attivi necessari per la produzione di farmaci salvavita proviene attualmente da Cina e India. In caso di interruzione delle forniture, anche per motivi diplomatici, l'Italia rischierebbe di rimanere senza farmaci essenziali nel giro di poche settimane. Il governo, consapevole della crescente importanza geopolitica del settore farmaceutico, si propone di rafforzare la sovranità nazionale in questo ambito, dove l'Italia vanta una solida tradizione. L'intenzione è quella di incentivare la produzione in Italia non solo dell'ultimo stadio di allestimento dei farmaci complessi, ma anche dei principi attivi e degli eccipienti, elementi fondamentali per la produzione farmaceutica. In questo modo, si mira a ridurre la dipendenza dall'estero e garantire la continuità dell'approvvigionamento dei farmaci necessari per la cura dei cittadini.\Un altro tema chiave affrontato dal sottosegretario Gemmato riguarda il prontuario farmaceutico. Ha informato che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) sta lavorando per individuare aree di miglioramento delle performance del sistema. Sono in fase di valutazione diverse ipotesi, con l'obiettivo di ottimizzare l'uso delle risorse e di contrastare eventuali fenomeni di inappropriatezza nell'utilizzo dei farmaci. Gemmato ha precisato che queste azioni non avranno una finalità punitiva nei confronti dell'industria farmaceutica, bensì mirano a favorire una collaborazione costruttiva per individuare le aree di miglioramento e reinvestire le risorse risparmiate nel potenziamento del sistema sanitario. L'intento è di garantire un uso più efficiente delle risorse disponibili, promuovendo al contempo l'innovazione e l'accesso equo ai farmaci per tutti i cittadini. La collaborazione tra le istituzioni, l'AIFA e l'industria farmaceutica è considerata fondamentale per raggiungere questi obiettivi e garantire la sostenibilità del sistema sanitario nazionale





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