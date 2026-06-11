Teulié, professore della scuola militare agli arresti domiciliari per violenza sessuale e maltrattamenti su allievi

Secondo la Procura di Milano, il professore della scuola militare Teulié è agli arresti domiciliari in un'inchiesta con al centro le accuse di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti su almeno sette allievi a partire dall'ottobre 2024 in avanti. La richiesta di incidente probatorio è stata avanzata per cristallizzare le dichiarazioni di nove giovani, in vista dell'eventuale processo.

Salgono a nove, secondo la Procura di Milano, le vittime del professore della scuola militare Teulié agli arresti domiciliari dal 4 giugno in un'inchiesta con al centro le accuse di violenza sessuale , concussione e maltrattamenti su almeno sette allievi a partire dall'ottobre 2024 in avanti.

Da quanto si è saputo, poi, gli inquirenti lavorano per identificarne diverse altre. La richiesta di incidente probatorio Al momento, nelle indagini delle pm Letizia Mannella, capo del dipartimento di contrasto ai reati sessuali, e Alessia Menegazzo, condotte dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria, la Procura ha deciso di chiedere al gip Elio Sparacino di disporre un incidente probatorio per cristallizzare le dichiarazioni di nove giovani, in vista dell'eventuale processo, per non dover ascoltarli di nuovo nel dibattimento.

I testimoni e l'interrogatorio di garanzia Nel frattempo, inquirenti e investigatori, che hanno già sentito come testi alcuni ragazzi dopo l'arresto dell'insegnante, continuano gli accertamenti per identificare altre vittime e per far entrare i loro racconti nelle indagini. Sull'istanza di incidente probatorio dovrà esprimersi il giudice, mentre oggi il docente, assistito dalla legale Paola Ponte, ha scelto di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia.

Le accuse al professore Secondo le accuse, il docente avrebbe messo in atto con i suoi allievi uno schema che prevedeva buoni voti e un aiuto nel superare l'esame di maturità di quest'anno in cambio della disponibilità a subire abusi sessuali, a inviare foto erotiche anche a fronte di piccole somme di denaro, a raccontare confidenze intime. Il tutto in un quadro di'sopraffazione, vessazione, umiliazione', pressioni psicologiche e'richiami mortificanti'.

È aperta anche una tranche di indagine sulla presunta'ritardata denuncia' dall'interno dell'istituto sugli abusi, che vede, al momento, indagati il comandante della stazione dei carabinieri presente nella scuola militare e il preside





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