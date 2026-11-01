Tfs 2027: Piano Governo per Pagamento Rapido e Fine Rateizzazione

Governo conferma piano Tfs 2027: pagamento integrali dal 2030, fine rateizzazione dal 2035. Stop ai ritardi per dipendenti pubblici dopo sentenza Corte Costituzionale.

Il governo italiano ha avviato l'attuazione di un piano strutturato per risolvere il problema del trattamento di fine servizio per i lavoratori della pubblica amministrazione. La misura, inserita nella nuova legge di Bilancio, mira a ridurre drasticamente i tempi di attesa per la liquidazione delle somme dovute ai dipendenti in quiescenza. Questo intervento segue le recenti disposizioni che hanno garantito il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, con l'unica eccezione rappresentata dal CCNL della Sanità che deve ancora essere sottoscritto in via definitiva per il periodo 2025-2027.

Risposta all'Ultimatum Della Corte Costituzionale

La spinta principale per questa riforma arriva da un ordine preciso della Consulta. Con l'ordinanza numero 25 depositata lo scorso 5 marzo, la Corte Costituzionale ha stabilito che il differimento e la rateizzazione del trattamento di fine servizio violano l'articolo 36 della Costituzione. Tale articolo tutela il diritto a una retribuzione justa, che deve essere corrisposta entro tempi ragionevoli, anche quando è posticipata. I giudici costituzionali hanno però evitato una dichiarazione di illegittimità immediata, rinviando la decisione finale al 14 gennaio 2027, dando così tempo al governo di presentare una strategia di uscita dai ritardi attuali.

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Piano Temporale Per Pagamenti Entro Il 2030

La manovra finanziaria introduce uno stop graduale ai ritardi nei pagamenti, con scadenze precise per i dipendenti che matureranno i requisiti per il pensionamento di vecchiaia a partire dal 2027. Dal 2028, la prima rata del trattamento di fine servizio verrà corrisposta dopo sei mesi dall'uscita dal lavoro, contro i dodici mesi attuali. Questa riduzione segue la tendenza già avviata con la precedente manovra, che aveva abbassato il termine a nove mesi dal 2027. Nel 2029, l'attesa si ridurrà ulteriormente a tre mesi, per poi azzerarsi completamente nel 2030, quando il pagamento della prima quota arriverà subito dopo la cessazione dal rapporto di lavoro.

Il costo complessivo di questa operazione è stimato in circa 0,86 miliardi di euro per il biennio 2028-2029, come spiegato nella relazione tecnica accompagnatoria. Il governo ha scelto di spalmare i costi dell'intervento su più esercizi finanziari per non shockare il bilancio statale. L'obiettivo dichiarato è arrivare nel giro di pochi anni al pagamento integrale della buona uscita, eliminando la disparità esistente rispetto al settore privato, dove la liquidazione viene versata subito dopo la cessazione dal lavoro.

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Eliminazione Graduale Delle Rate Dal 2035

Oltre ai tempi di pagamento, la manovra interviene direttamente sul meccanismo della rateizzazione, che è diventato una consuetudine fin dai tempi del governo Monti durante la crisi dello spread. Attualmente, chi ha maturato fino a 50mila euro lordi di trattamento di fine servizio riceve la somma in un unico versamento. Se la cifra è compresa tra 50 e 100mila euro, i pagamenti diventano due. Per importi superiori a 100mila euro, la somma viene divisa in tre rate annuali. Questo sistema è stato criticato dalla Consulta perché allunga eccessivamente i tempi di pagamento, esponendo il denaro alla corrosione dell'inflazione nel lungo periodo.

La legge di Bilancio 2027 aumenta progressivamente gli importi delle rate da corrispondere ai dipendenti pubblici. La prima rata salirà a 60mila euro nel 2031, 70mila euro nel 2032, 80mila euro nel 2033 e 90mila euro nel 2034. Dal 2035, il sistema del pagamento rateizzato cesserà definitivamente di funzionare. Un dipendente pubblico che nel 2030 maturerà i requisiti per la pensione di vecchiaia e avrà diritto a 100mila euro di trattamento di fine servizio riceverà un assegno da 60mila euro all'uscita dal lavoro e altri 40mila euro l'anno seguente. Dal 2035, anche i dipendenti con importi superiori a 100mila euro riceveranno la liquidazione integrale a pochi giorni dalla cessazione.

Misure Aggiuntive E Turnover Nel Pubblico Impiego

La manovra introduce anche alcune disposizioni fiscali e organizzative rilevanti per il mondo del lavoro pubblico. Viene confermato anche per il 2027 il bonus fiscale sul salario accessorio, con un'imposta sostitutiva al quindici percento sui compensi riconducibili al trattamento economico accessorio. Questa agevolazione si applica ai lavoratori della pubblica amministrazione titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50mila euro annui. Tale misura include le indennità di natura fissa e continuativa, offrendo un piccolo ma significativo sostegno al potere d'acquisto dei dipendenti.

Non è prevista invece una flat tax sugli aumenti contrattuali, a differenza di quanto avvenuto nel settore privato dove l'aliquota è stata riconfermata al cinque percento. Per quanto riguarda il reclutamento, il tasso di turnover si abbasserà al settantacinque percento nel 2027 per i ministeri e le altre amministrazioni statali. Questa riduzione mira a contenere la spesa per il personale in un contesto di risorse limitate. Dal 2028, il tasso di turnover sarà ripristinato al cento percento, permettendo un rinnovamento completo delle posizioni disponibili e favorendo l'ingresso di nuove competenze nel sistema pubblico.