Il vice primo ministro thailandese Yodchanan Wongsawat annuncia la consegna di dati sull'inquinamento transfrontaliero da miniere di terre rare alla Birmania entro gennaio 2026.

Il vice primo ministro thailandese Yodchanan Wongsawat ha annunciato che il governo di Bangkok intende fornire alla Birmania, entro gennaio, prove conclusive e supportate da dati che dimostrino come le miniere di terre rare nel vicino paese dilaniato dalla guerra stiano inquinando i fiumi a valle.

Questa mossa strategica fa parte di una iniciativa più ampia per adottare misure transfrontaliere concrete a favore delle comunità colpite entro sei mesi, segnando un escalation diplomatica sul tema ambientale.

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Evidenze Scientifiche e Campionamento

Le indagini condotte dal Dipartimento di Controllo dell'Inquinamento della Thailandia nell'agosto hanno rilevato livelli di arsenico superiori agli standard in multiple localizzazioni lungo i fiumi Kok, Sai e Ruak. Il fiume Kok scorre dallo Stato Shan della Birmania nella provincia di Chiang Rai, mentre il Sai e il Ruak delimitano porzioni del confine nazionale.

Thailandia e Birmania hanno concordato questa settimana di stabilire dodici siti di prelievo delle acque, con campionamenti congiunti che dovrebbero iniziare tra dicembre e gennaio. Queste misure mirano a creare un record ufficiale della contaminazione per supportare le rivendicazioni di Bangkok.

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Posizione di Myanmar e Milizie

Yodchanan Wongsawat ha affermato che i funzionari birmani hanno inizialmente richiesto ulteriori prove, mostrando riluttanza ad ammettere la propria responsabilità. Tuttavia, i dati esistenti dimostrano già che le miniere nello Stato Shan della Birmania stanno inquinando i corsi d'acqua che sfociano nel nord della Thailandia.

L'attività mineraria nelle regioni controllate dalle milizie si è intensificata negli ultimi anni, in parte trainata dal settore dominante delle terre rare cinese. I principali siti di estrazione si trovano oltre il controllo del governo militare birmano, creando un vuoto di potere e di regolamentazione ambientale.

Impatto Regionale e Ruolo di Pechino

La Birmania è una delle maggiori fonti mondiali di terre rare, esportate principalmente in Cina per la produzione di magneti per tecnologie critiche. L'area impattata dalle miniere nello Stato Shan è tripla rispetto al 2024, secondo l'analisi di Crisis Group.

Yodchanan Wongsawat ha dichiarato che la Thailandia valuterà se il governo birmano ha il controllo effettivo sulle attività minerarie. In caso di incapacità del Myanmar di regolare le miniere, Bangkok chiederà assistenza alla Cina per garantire il rispetto delle normative e la protezione delle comunità transfrontaliere.