Thailandia estradizione uiguri: cinque uomini contestano richiesta cinese in tribunale

La Thailandia permette a cinque uiguri di impugnare l'estradizione verso la Cina. I diritti umani temono torture, mentre Pechino difende la cooperazione legale contro il traffico umano.

Il governo thailandese ha annunciato che consentirà a cinque cittadini uiguri di presentare un ricorso legale contro una richiesta di estradizione da parte della Cina prima di procedere con la loro espulsione. Questa decisione è stata confermata dal portavoce del governo Ekkapob Pianpises durante una conferenza stampa, segnando un momento cruciale nel lungo dibattito sulla gestione dei rifugiati uiguri nel Paese asiatico.

Le organizzazioni per i diritti umani hanno immediatamente espresso preoccupazione, avvertendo che gli uomini rischiano gravi abusi e tortura qualora venissero rimpatriati nella Repubblica Popolare Cinese. La posizione delle ONG si basa su decenni di denunce riguardanti le condizioni nei centri di detenzione dello Xinjiang, dove la minoranza uigura subisce persecuzioni sistematiche.

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Dettagli sul caso giudiziario e detenzione

I cinque uomini facevano parte di un gruppo più ampio di trecento uiguri, appartenenti a una minoranza perseguitata che conta circa dieci milioni di persone nella regione occidentale dello Xinjiang. Questi individui erano fuggiti nella Thailandia nel 2014 per sfuggire alla repressione, ma furono successivamente arrestati per ingresso illegale nel territorio thai.

Dopo la loro cattura, i cinque uiguri sono stati processati e condannati per aver tentato di evadere dalla detenzione. Il portavoce Ekkapob Pianpises ha rivelato che due dei detenuti stanno ormai per completare la loro pena carceraria. Per questi due, il governo ha garantito l'assegnazione di un avvocato difensore, permettendo loro di contestare ufficialmente la richiesta di estradizione dinanzi alle corti thailandesi.

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Posizioni istituzionali e opposizione internazionale

Il generale Chaiyapruek Duangprapat, segretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale, ha chiarito che gli altri tre uomini dovranno trascorrere ancora un anno in carcere in Thailandia per il loro tentativo di fuga. Solo dopo l'espletamento della pena residua potranno affrontare il processo di estradizione o il ricorso legale. Questa distinzione temporale è fondamentale per comprendere lo stato attuale delle procedure giudiziarie.

Da parte cinese, la portavoce del Ministero degli Affari Esteri Mao Ning ha dichiarato che la cooperazione tra Thailandia e Cina per contrastare crimini transnazionali come il traffico di esseri umani è conforme alle leggi nazionali e internazionali. Beijing sottolinea l'importanza del rispetto dei trattati bilaterali, ignorando le accuse di violazioni dei diritti umani formulate dall'ONU e dalle ONG occidentali.

Impatto storico e conseguenze future

La situazione attuale si inserisce in un contesto storico complesso. Centinaia, se non migliaia, di uiguri fuggirono dallo Xinjiang nel 2014 dopo una serie di attacchi violenti che scatenarono una massiccia repressione da parte delle autorità cinesi. Le organizzazioni internazionali accusano Pechino dell'uso del lavoro forzato nei campi di internamento, accuse che la Cina nega fermamente.

Elaine Pearson, direttrice Asia di Human Rights Watch, ha ricordato che governi thailandesi precedenti avevano già deportato quasi cento uiguri verso la Cina nel 2015, suscitando ampia condanna. Inoltre, quaranta membri dello stesso gruppo erano stati rimpatriati nel febbraio 2025 nonostante gli appelli degli esperti ONU. Questa nuova decisione sui cinque uomini potrebbe avere ripercussioni diplomatiche significative e stabilire un precedente giuridico importante per i casi futuri.