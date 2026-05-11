Thaksin Shinawatra's Release Raises Questions About His Political Comeback in Thailand

The release of former Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra from prison has sparked concerns about his potential return to Thai politics, given his family's long-standing dominance of the country's political landscape.

L'ex primo ministro thailandese Thaksin Shinawatra è stato rilasciato dal carcere stamattina, sollevando interrogativi su un suo possibile ritorno alla ribalta della politica del Paese asiatico.

Il miliardario 76enne, che ha fatto fortuna nel settore delle telecomunicazioni, stava scontando una condanna a un anno di carcere per corruzione dallo scorso settembre. Indosserà un braccialetto elettronico durante i quattro mesi di libertà vigilata. Al suo rilascio stamattina Thaksin ha abbracciato diversi parenti che lo attendevano fuori dal carcere, così come centinaia di sostenitori vestiti di rosso, il colore tradizionale di sostegno all'ex primo ministro, alcuni dei quali gridavano "Amiamo Thaksin".

Sua figlia, l'ex premier Paetongtarn Shinawatra, aveva dichiarato giovedì, dopo un'ultima visita al padre in prigione, di non aver discusso con lui di politica, "solo di famiglia". La famiglia Shinawatra ha dominato la vita politica thailandese per circa vent'anni. Sostenuta dalle popolazioni rurali, è stata a lungo la nemica giurata dell'élite filo-militare e filo-monarchica, che vedeva il suo populismo come una minaccia all'ordine sociale tradizionale.

Thaksin è stato primo ministro dal 2001 al 2006, prima di essere rovesciato da un colpo di Stato militare e di andare in esilio per circa quindici anni. Sua sorella minore Yingluck è stata premier dal 2011 al 2014 prima di essere anch'essa destituita dai militari, e sua figlia Paetongtarn è stata rimossa dall'incarico nell'agosto 2025 dopo solo un anno di mandato.

Il loro partito Pheu Thai ha subito la peggiore sconfitta elettorale della sua storia alle elezioni parlamentari di febbraio, scivolando al terzo posto e sollevando interrogativi sul futuro della dinastia politica di Thaksin. Tuttavia la sua inclusione nella coalizione di governo del primo ministro conservatore Anutin Charnvirakul lascia aperta la possibilità di una rinascita per il partito populista





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