Thaksin Shinawatra sarà liberato dal resto della sua pena detentiva grazie alla grazia reale

L'ex primo ministro thailandese Thaksin Shinawatra sta per essere liberato dal resto della sua pena detentiva grazie alla grazia reale, ha dichiarato il ministro della Giustizia del paese. Thaksin aveva poco più di tre mesi di pena residua di un anno e sarebbe dovuta scadere a settembre.

L'ex primo ministro thailandese Thaksin Shinawatra sta per essere liberato dal resto della sua pena detentiva grazie alla grazia reale , ha dichiarato mercoledì ai reporter il ministro della Giustizia del paese.

Thaksin, che è stato rilasciato in libertà vigilata il mese scorso dopo aver scontato otto mesi di carcere, aveva poco più di tre mesi di pena residua di un anno, che sarebbe dovuta scadere a settembre. Il re Maha Vajiralongkorn ha concesso la grazia a prigionieri selezionati in occasione del compleanno della regina Suthida, il 3 giugno, ha detto la gazzetta ufficiale reale alla fine di martedì.

Quando gli è stato chiesto se Thaksin fosse tra coloro che hanno ricevuto la grazia, il ministro della Giustizia Rutthaphon Naowarat ha risposto ai reporter che lo era, ma ha detto che ci sono ancora alcune procedure amministrative da completare prima che sia formalmente rilasciato e gli sia permesso di rimuovere il braccialetto elettronico alla caviglia. L'avvocato di Thaksin, Winyat Chartmontri, ha detto di non poter confermare immediatamente la decisione.

'Sulla base delle sue qualifiche, sembra soddisfare i criteri per ricevere il beneficio della grazia reale e del rilascio', ha detto Winyat a Reuters. Il 76enne miliardario è tornato in Thailandia nell'agosto del 2023 dopo 15 anni di esilio autoimposto per scontare una condanna a otto anni per conflitti di interesse e abuso di potere commessi mentre era primo ministro dal 2001 al 2006.

È tornato lo stesso giorno in cui un partito a lui alleato ha ottenuto il sostegno parlamentare sufficiente per formare un governo. Dopo poche ore dall'arrivo in carcere, tuttavia, Thaksin è stato trasferito in ospedale, adducendo disturbi al cuore e al petto. Per due decenni, Thaksin è rimasto una delle figure più influenti e divisive della politica thailandese, dando forma ai successivi governi populisti guidati o allineati con la potente famiglia Shinawatra.

I suoi problemi legali si sono aggravati dopo il crollo del governo guidato dal Pheu Thai l'anno scorso e l'ascesa dell'ex alleato-rivale Anutin Charnvirakul alla premiership





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