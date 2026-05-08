The Batman II: Matt Reeves svela le prime immagini dal set e alimenta le teorie su Mr. Freeze

Matt Reeves ha condiviso le prime immagini dal set di The Batman II, mostrando la Batmobile in azione a Gotham City. Le riprese inizieranno a giugno 2026, con una data d'uscita prevista per il 2027. Le immagini hanno scatenato le teorie dei fan su Mr. Freeze come possibile villain.

Matt Reeves ha condiviso alcune immagini dal set di The Batman II, suggerendo che è quasi tutto pronto per l'inizio delle riprese. Il regista e sceneggiatore ha condiviso su X i primi scatti che mostrano la Batmobile in azione a Gotham City , con la neve che cade mentre il veicolo sfreccia a gran velocità.

Le immagini, accompagnate da una didascalia che menziona pneumatici da neve con l'emoji di un pipistrello, hanno scatenato la curiosità dei fan, che hanno subito iniziato a teorizzare sulla presenza di un possibile nuovo villain. Tra le ipotesi più accreditate c'è quella che vedrebbe Mr. Freeze, il cui vero nome è Victor Fries, come antagonista principale.

Questo personaggio, nato nei fumetti DC, è noto per la sua capacità di controllare il freddo e per l'uso di armi congelanti, il che potrebbe spiegare la neve a Gotham City. Le riprese di The Batman II dovrebbero iniziare a giugno 2026, con una data d'uscita prevista per il 2027. Da quando è stato annunciato, il progetto ha tenuto i fan con il fiato sospeso, offrendo solo qualche aggiornamento dietro le quinte.

Le prime immagini emerse sul web rappresentano la Batmobile, ma non offrono ulteriori dettagli su possibili trame o personaggi coinvolti. Tuttavia, la presenza di neve e la menzione di pneumatici da neve hanno alimentato le speculazioni su Mr. Freeze, un personaggio che potrebbe portare un tocco di magia invernale alla storia.

Intanto, il Taormina Film Festival 2026 ha annunciato che Helen Mirren riceverà il Premio alla Carriera in una serata dedicata ad Anna Magnani e al film Bellissima, un evento che promette di essere indimenticabile per gli amanti del cinema





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