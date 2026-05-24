The California's AI Order Executive Is a Political Statement on Its Stance on AI

La nuova policy californiana, firmata da Newsom, è cruciale poiché segna una rottura culturale. Oggi la California, cuore mondiale dell’industria AI, sembra non essere più così sicura sul paradigma dominante della Silicon Valley secondo cui il mercato avrebbe automaticamente assorbito ogni shock tecnologico. Un passaggio politico poiché la rivoluzione industriale dell’IA non assomiglia alle precedenti rivoluzioni tecnologiche, colpendo direttamente il lavoro intellettuale e mettendo a rischio la stabilità sociale e politica delle democrazie contemporanee.

La recente scelta del governatore della California , Gavin News om, di firmare un ordine esecutivo per preparare lavoratori, imprese e istituzioni dello Stato alla possibile disruption causata dall’intelligenza artificiale è molto più importante di quanto sembri.

Non si tratta semplicemente di una misura tecnica o amministrativa. È il primo segnale politico serio che una grande economia occidentale sta iniziando a trattare l’IA non solo come opportunità industriale, ma come questione di stabilità sociale. L'IA rischia di incrinare proprio questa promessa di stabilità





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