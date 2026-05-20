The Charging Bull of New York: The Most Photographed Tourist Attraction in the World

The Charging Bull of New York is a bronze sculpture, one of the most photographed tourist attractions in the world. It was created by the Sicilian artist Arturo Di Modica and is located in Lower Manhattan, the financial district of New York City, near the New York Stock Exchange.

Il Charging bull di New York è l'attrazione turistica più fotografata al mondo: è opera dello scultore siciliano Art uro Di Modica. Nel cuore di Lower Manatthan, il centro finanziario della città di New York, il, noto come Charging Bull, è la celebre scultura in bronzo di 3.200 chili, 3,4 metri di altezza e oltre 4,8 di lunghezza, realizzata dallo scultore di origini sicilianeche lì, davanti alla Borsa di New York, la pose, inizialmente senza autorizzazioni, il 15 dicembre del 1989.

L'opera costò alle tasche dell'artista, che la realizzò in due anni all'interno del suo studio privato di Crosby Street, oltre 350mila dollari e fu donata come regalo 'natalizio' alla città dopo il crollo del mercato azionario del 1987, il 'Lunedì Nero' che passò alla storia, per simboleggiare la forza, la speranza e la resilienza del popolo americano. Inizialmente rimossa, dopo la sua posa illegale, la scultura, per le proteste di massa che ne seguirono, fu ricollocata in maniera permanente poco distante dalla prima posa, al Bowling Green Park, quattro minuti a piedi da Wall Street. Per i newyorkesi era stato davvero amore a prima vita





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