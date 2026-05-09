The economic and sexual saga of JPMorgan employees' power dynamics and sex trafficking

The news text covers the story of a young employee at JPMorgan who has accused his manager of reducing him to a 'sexual slave at work' through coercion and drugging, and tattooing the image of a 'slave at work' on his cornea. The story remains uncertain whether it is true or false, but it sparks intense debates on social media. The news text also discusses various other aspects related to the scandal, such as private conversations with ChatGPT, claims for damages, and the overall reactions of the media and public.

Seguo con crescente allegria la saga economico-sessuale fra banchieri di JPMorgan, del resto son banchieri, questo fanno: monetizzano. C’è un tipo di 35 anni che accusa la sua capa di averlo ridotto a suo “schiavo sessuale da ufficio”, continuamente drogato e violentato da lei, e già l’immagine dello schiavo da ufficio si tatua nella cornea.

Non è chiarissimo se la storia sia vera o falsa, come sempre e come tutte — forse qui più del solito: non ha nessuna importanza, tuttavia — come al solito. Il dibattito sui social prescinde dal dato di verità, si infiamma di dettagli sempre nuovi, i giornali (anzi: i giornaloni) rilanciano ricopiando dal web con la consueta autoassolutoria formula: è virale, bisogna darne notizia.

Ci sono cose a tre, conversazioni con chat gpt, richieste di risarcimenti che il caso a Nordio-Mediaset in confronto fa ridere, licenziamenti, promozioni, ricatti e bugie. Insomma tutto nella norma. Solo che il violentato è lui, un’eccezione statistica.

È quasi sempre il contrario, come si sa e come le cronache di governo confermano: sono settimane che in tutta Roma non si parla d’altro che della prossima “bomba”, un altro ministro, non Piantedosi (Sangiuliano è storia trapassata, gli scandali si consumano rapidi), un altro ancora, un’altra ragazza, eccetera. Mogli al corrente, naturalmente. Non è mai vero che non lo sanno, talvolta anzi facilitano.

Consigliatissimo in proposito il libro di Guia Soncini, Qualunque cosa significhi amore che, spacciato come romanzo, è un reportage giornalistico accuratissimo delle dinamiche di potere e di sesso fra Roma e Milano, fra giornali e tv, fra politica e soldi, miliardari e parvenu. Tutto, ma proprio tutto, è da qualche parte in qualche momento realmente accaduto: solo cambiano i nomi, per il solebo del tanti che si riconoscono nella foto.

La verità, come diceva l’altro giorno Mattarella, supera spesso la fantasia. Converrebbe studiarla e non fingere stupore, addirittura indignazione, di fronte alla consueta routine





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