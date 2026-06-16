The Final Days of Cardinal Ruini: His Final Moments, Final Thoughts, and Final Encounter with God

The final days of Cardinal Ruini, his closeness to the right-wing, his dream of becoming Pope, criticisms of Ratzinger and Bergoglio, and the only two times he was seen crying.

Morto Ruini, la vicinanza al centrodestra, il sogno del papato, le critiche a Ratzinger e Bergoglio (e le uniche due volte in cui lo vidi piangere) Il Cardinale sapeva che era giunta la sua ora da qualche mese: per lui sarebbe stato l'agognato incontro con Dio.

Più grande, profonda e radicale dell'immagine 'politica' che da presidente della Cei aveva lasciato che gli cucissero addosso. Una persona di famiglia, nell'appartamento all'interno del complesso del Seminario minore, alle pendici del Gianicolo, dove Ruini ha vissuto gli anni della pensione. E poi a sua volta vicina al cardinale fino all'ultimo istante. A chi le chiedeva notizie, come andavano le cose, rispondeva: 'Ringraziamo il buon Dio che si prende cura dei suoi fedeli'.

E così l'interlocutore capiva che erano gli ultimi giorni. Per lui sarebbe stato l'agognato incontro con Dio, fino a due settimane fa celebrava in casa per i familiari e la sera diceva i vespri. L'elezione di Prevost al soglio pontificio in cui il nuovo pontefice li aveva salutati e ringraziati dopo l'elezione. Tornò a casa all'ora di pranzo letteralmente felice.

E mentre noi ancora ci chiedevamo chi fosse Prevost e che Papa sarebbe diventato, mi disse: Già dal suo primo apparire sul balcone in San Pietro si è capito che la sua preoccupazione fondamentale sarà ricostruire l'unità del popolo di Dio. E non lo taceva. Non era il tipo da star zitto. Ora me lo immagino mentre scambia le sue idee sulla fede a un più alto livello





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