The Future of Work: A Glimpse into the Challenges and Opportunities

The article explores the current state of the job market and the challenges faced by young professionals, particularly in the context of the rapid advancement of artificial intelligence. It highlights the growing divide between the privileged few and the majority, and the need for a more inclusive and equitable future.

La scena è simile a quella che tutti abbiamo imparato a conoscere grazie al celebre discorso di Steve Jobs: una persona in toga e tocco da un palco parla a un vasto gruppo di reclute universitarie, cercando di instillare in loro ispirazione e ottimismo per il futuro.

"", li chiamano in America. Se non che, il contesto appare subito molto diverso da quella dell’arcinoto discorso di Jobs. Siamo in Florida e non in California, ma soprattutto la scena è molto più cupa e l’esito del discorso del tutto diverso. Sul palco c’è Gloria Caulfield, vice-presidente di una grossa impresa immobiliare, e sta cercando di parlare con convinzione e passione.

Fino a che dice: "Siamo in un momento di profondo cambiamento, e questo è molto eccitante. L’avvento dell’intelligenza artificiale è la nuova rivoluzione industriale" e . Caulfield – che aveva già generato qualche mormorio quando aveva menzionato di aver lavorato con "grandi leader" come Jeff Bezos – sembra del tutto spiazzata.

Sorride nervosa e cerca di procedere col discorso dicendo: "Fino a pochi anni fa, l’intelligenza artificiale non era un fattore nelle nostre vite" al che i ragazzi in platea rispondono con gridolini di approvazione e qualche applauso. È davvero difficile pensare a una dimostrazione più plastica di come in vent’anni (il discorso di Jobs a Stanford è del 2005) siamo passati da un mondo in cui "cambiamento" era una parola davvero eccitante e la tecnologia sembrava dischiudere un futuro prossimo di promesse, a un altro in cui il cambiamento disorienta e la tecnologia terrorizza.

Ma c’è un altro aspetto per cui questo episodio è un’ottima rappresentazione: le élite non capiscono davvero cosa sta succedendo. Come Caulfield sul palco, non comprendono l’origine di questo malcontento, e perciò non sanno come porvi rimedio. A guardare i dati macroeconomici, d’altronde, le cose non sembrano affatto andare così male.

Negli Stati Uniti così come in Italia, da diversi anni il tasso di disoccupazione è ai minimi, l’occupazione ai massimi e i patrimoni negli ultimi 10-20 anni sono aumentati di molto – sì, anche in Italia, dove siamo arrivati a , ma comunque non sono diminuiti). Insomma, il lavoro c’è, i soldi anche, e allora dove sta il problema?

Tutta colpa delle notizie catastrofiste, del "doom-scrolling" dei social media, di una generazione che In realtà, a guardare bene la situazione è molto diversa, e lo è in particolare per i giovani. Secondo uno studio di , dal 1979 al 2018 il divario salariale tra lavoratori under35 e over55 negli Stati Uniti è aumentato del 61%, mentre in Italia è quasi raddoppiato (+96%).

Di qua e di là dall’oceano l’occupazione è ai massimi soprattutto perché la popolazione invecchia, ed essendo il lavoro di oggi meno fisicamente impegnativo di un tempo le persone rimangono sul posto di lavoro più a lungo, bloccando risorse economiche con i loro salari mediamente alti dovuti ad avanzamenti di carriera e scatti di anzianità. Ancora: la disoccupazione è bassa anche perché molte persone – e in particolare i giovani qualificati – sono così scoraggiate da aver smesso di trovare un buon lavoro, e si rivolgono all’economia informale o se ne vanno all’estero (nel 2024 abbiamo avuto il , e tra di loro la percentuale di laureati è doppia rispetto ai residenti).

Infine, come ormai ben sappiamo l’aumento dei patrimoni si concentra sempre più nelle mani di pochi o pochissimi: la metà della ricchezza privata in Italia è in mano al 5% delle famiglie. Insomma, è come se il mercato del lavoro fosse un grande hotel: è quasi al completo, quindi sembrerebbe che gli affari stiano andando molto bene. Guardando meglio, però, si nota che ci sono poche persone nella hall, e solo qualcuno ogni tanto entra o esce.

Se potessimo andare nei corridoi dei piani superiori, noteremmo che un certo numero di ospiti si scambiano di stanza, mentre la grande maggioranza rimane chiusa dentro, non volendo o persino non potendo uscire. Le suite di lusso sono poche e i loro ospiti sempre gli stessi. Fuori sulla strada un manipolo di persone cerca in qualche modo di convincere il a farli entrare, mentre molti altri girano nei dintorni vivendo alla giornata, avendo rinunciato all’idea di poter essere ospiti dell’hotel.

Fin qui il punto economico, già eclatante. Ma perché in particolare i giovani sono così pessimisti rispetto al futuro? Non si tratta tanto di un problema di risorse, ma di aspettative.

Mentre vent’anni fa un giovane poteva studiare informatica, grafica, business, economia, marketing e sentirsi ragionevolmente sicuro di poter accedere a un buon lavoro dopo magari aver fatto un po’ di gavetta, oggi un ragazzo che studia queste e altre materie non ha alcuna certezza rispetto al suo futuro professionale – e anzi, guarda al rapido sviluppo dell’AI con terrore. La tecnologia da abilitante si è fatta soffocant





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