The FIFA World Cup, with its controversies and high prices, can either strengthen or weaken the president. It also influences the future of the tournament. The mascots of the World Cup, Maple, Zayu, and Clutch, will be accompanied by the Empire State Building.

Tra propaganda, contestazioni e polemiche sui prezzi dei biglietti, il torneo potrà rafforzare o danneggiare il presidente. E influenzerà il futuro della manifestazione. La coppa segnerà l’inizio di una nuova era o si inserirà perfettamente nella storia dei rapporti tra calcio e politica?

Il torneo è stato fondato da Jules Rimet, figlio di un droghiere parigino, che diventò presidente della Fifa nel 1921, appena due anni dopo essere tornato a casa dalla prima guerra mondiale, a cui era sopravvissuto per miracolo. Parlava raramente della guerra, ma era chiaro che quell’esperienza aveva stravolto la sua visione del mondo. Come molti reduci, era ossessionato dalla pace.

Per tutto il resto della sua vita si concentrò sul ‘calcio e la riconciliazione tra i popoli’, per citare il titolo di un libretto che pubblicò a ottant’anni. La seconda edizione, nel 1934, si disputò nell’Italia di Benito Mussolini. Rimet, che durante la seconda guerra mondiale avrebbe collaborato con il regime di Vichy, non aveva problemi con il fatto che il torneo fosse organizzato da un paese fascista.

La sua idea di ‘pace attraverso il calcio’ permetteva alla Fifa di fare affari con qualsiasi stato (a eccezione delle colonie, che non contavano nulla). Rimet cercò di compiacere il dittatore italiano (un’impresa non sempre facile) e in seguito scrisse di aver avuto ‘l’impressione che il vero presidente della federazione internazionale di calcio fosse Mussolini’





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