The Importance of Lifelong Learning and Skills for a Sustainable Future

A new ILO report highlights the need for governments to prioritize lifelong learning as a cornerstone of economic and social policies, given the profound changes in the labor market brought about by digitalization, AI, green transition, and demographic shifts. The report, based on new worker surveys, online job offers, institutional data, and 174 effective practices in training, warns that without increased investment in inclusive learning systems, these transformations could widen inequalities between countries and within them. 'Lifelong learning is the bridge between today's jobs and tomorrow's opportunities. It's not just about employability and productivity, but also supporting decent work, fostering innovation, and building resilient societies', stated the ILO. The report also emphasizes the need for a combination of skills, including digital, green, cognitive, socio-emotional, and manual skills, to access better-paying and more favorable work conditions. It highlights the growing demand for workers with these comprehensive profiles and the importance of addressing the skills gap in the green transition sector.

Matteo Colombo (Adapt ): 'Al centro, il valore delle combinazioni di competenze, il ruolo delle parti sociali e la necessità di una governance condivisa per collegare formazione, lavoro e sviluppo professionale'Mentre la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale (IA), la transizione verde e i cambiamenti demografici stanno trasformando i mercati del lavoro in tutto il mondo, un nuovo rapporto dell’Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro) invita i governi a fare dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita un pilastro centrale delle politiche economiche e sociali.

Basandosi su nuove indagini tra i lavoratori, analisi delle offerte di lavoro online, dati istituzionali e l’esame di 174 studi sulle pratiche efficaci in materia di formazione, il rapporto Lifelong learning and skills for the future ('Apprendimento lungo tutto l’arco della vita e competenze per il futuro') avverte che, senza maggiori investimenti in sistemi di apprendimento inclusivi, queste trasformazioni rischiano di ampliare le disuguaglianze tra paesi e all’interno dei singoli paesi.

'L’apprendimento lungo tutto l’arco della vita è il ponte tra i lavori di oggi e le opportunità di domani. Non riguarda solo l’occupabilità e la produttività, ma anche il sostegno al lavoro dignitoso, la promozione di una vera innovazione e la costruzione di società resilienti, rendendolo un elemento centrale di qualsiasi strategia di successo per una crescita e uno sviluppo sostenibili', ha dichiarato il.

I cambiamenti profondi che interessano il mondo del lavoro hanno importanti implicazioni per i requisiti di competenze. Le tecnologie digitali, inclusa l’IA, stanno trasformando il modo in cui si lavora, mentre la transizione verso economie ambientalmente sostenibili sta condizionando i sistemi produttivi e le occupazioni. Allo stesso tempo, l’invecchiamento della popolazione in molte regioni aumenta le esigenze nei confronti dei lavoratori più anziani e accresce il fabbisogno di servizi di cura.

Solo il 16% delle persone tra i 15 e i 64 anni ha dichiarato di aver partecipato a una formazione strutturata nell’anno precedente all’intervista, con poche differenze tra paesi. Tra i lavoratori a tempo pieno e con contratto stabile in imprese formali, la partecipazione è più elevata: il 51% riceve formazione dal proprio datore di lavoro . Questo divario evidenzia chiare disuguaglianze nell’accesso all’apprendimento, soprattutto tra lavoratori formali e informali e tra diversi livelli di istruzione.

Il rapporto mostra che i lavoratori con minore istruzione formale, occupati nel settore informale o in piccole imprese apprendono prevalentemente 'facendo', mentre altri hanno maggiori probabilità di apprendere da colleghi esperti e di accedere a una formazione strutturata. Ciò evidenzia la necessità di sistemi di apprendimento che riflettano meglio il modo in cui le persone acquisiscono competenze lungo tutto l’arco della vita lavorativa. Una delle principali conclusioni del rapporto è che concentrarsi esclusivamente sulle competenze tecniche non è sufficiente.

In paesi con diversi livelli di reddito, i datori di lavoro cercano sempre più combinazioni di competenze. Le competenze digitali e verdi sono importanti, ma spesso devono essere affiancate da competenze cognitive di base, socio-emotive e manuali. I lavoratori con questi profili 'completi' hanno maggiori probabilità di accedere a lavori con salari più elevati e migliori condizioni di lavoro.

L’analisi originale dell’Ilo dei dati sulle offerte di lavoro online mostra una forte domanda di una combinazione tra competenze digitali, comunicative, di lavoro di squadra e di capacità a risolvere i problemi. Le competenze socio-emotive da sole rappresentano oltre la metà di quelle richieste in paesi come Brasile, Emirati Arabi Uniti e Marocco, e oltre il 40 per cento in Giordania, Egitto, Sudafrica e Uruguay. Anche le competenze cognitive e tecniche sono ampiamente richieste.

Attualmente, le competenze specifiche legate all’IA rappresentano solo una piccola quota della domanda complessiva. Si prevede che questa domanda crescerà, ma riflette anche il fatto che molti lavoratori utilizzano strumenti di IA pronti all’uso che non richiedono conoscenze specialistiche. Piuttosto, si basano su solide competenze fondamentali come alfabetizzazione digitale, pensiero critico e abilità sociali. L’Ilo stima che a livello globale il 32% dei lavoratori svolga attività rilevanti dal punto di vista ambientale.

Il rapporto avverte che i lavori legati alla transizione verde non sono automaticamente lavori dignitosi. Senza un’adeguata combinazione tra competenze e politiche, queste nuove opportunità potrebbero non tradursi in migliori condizioni di lavoro. Il rapporto evidenzia inoltre il crescente fabbisogno di cura, con la domanda mondiale di lavoratori nella cura a lungo termine destinata a crescere da 85 milioni nel 2023 a 158 milioni entro il 205





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