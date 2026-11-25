The Longevity Village a Napoli: screening per diabete e obesità nelle 21 piazze italiane
Il progetto The Longevity Village parte dal 71° Congresso SIGG a Napoli. Screening gratuiti per contrasto a obesità e diabete in 21 piazze italiane dal 2027.
Il 71° Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) trasformerà Napoli in un centro di eccellenza per la prevenzione sanitaria, con il lancio di The Longevity Village. L'iniziativa prevede screening gratuiti in 12 aree di salute, destinati a raggiungere 21 piazze italiane nel 2027 e nel 2028. L'obiettivo è contrastare l'epidemia di obesità, diabete e disagio psicologico, promuovendo un invecchiamento attivo e migliore.
Evidenze Scientifiche su Obesità e Diabete
La Società Italiana di Gerontologia e Geriatria evidenzia dati allarmanti sulle nuove generazioni. I ricercatori hanno esaminato 51 studi britannici su persone nate tra il 1946 e il 2002. I risultati mostrano che obesità e diabete insorgono prima rispetto ai genitori.Also read'Kevin the best': striscioni, cori e applausi per De Bruyne. Manchester rende onore al grande ex
La percentuale di giovani sovrappeso tra i 20 e i 24 anni è passata dal 13,4% al 21,6%. Il diabete di tipo 2 è quasi raddoppiato tra Baby Boomer e Generazione X. Questi indicatori richiedono interventi immediati.
Iniziative di Screening Gratuito a Napoli
The Longevity Village porta la medicina nei luoghi della vita quotidiana. La prima tappa si svolgerà a Napoli dal 26 al 28 novembre 2026. Gli esperti affronteranno strategie per la longevità in salute.
Il progetto offrirà controlli gratuiti in 12 aree di salute durante il congresso. L'obiettivo è estendere questi screening a 21 piazze italiane entro il 2028. La prevenzione diventa accessibile a tutti i cittadini.
Impatto sul Benessere Psicologico e Fisico
Il disagio psicologico è un altro segnale critico rilevato dalle nuove evidenze. Nel 2024, 37.323 nuovi utenti hanno richiesto servizi di salute mentale tra i 18 e i 24 anni. Il Rapporto del Ministero della Salute conferma questa tendenza.
La soddisfazione di vita dei Millennial è inferiore a quella della Generazione X. Solo il 20,9% dei nati nel 1990 si dichiara soddisfatto contro il 31% degli anni '70. Questa differenza influisce sulla qualità della vita complessiva.
Futuro della Sanità e Prossimi Passi
Il 28,8% dei bambini italiani di 8-9 anni presenta eccesso di peso o obesità. Le ragazze sono particolarmente colpite da questo aumento. L'esposizione prolungata ai rischi metabolici compromette la salute cardiovascolare.
La longevità dipende da abitudini modificabili e condizioni sociali. The Longevity Village mira a migliorare queste variabili attraverso l'educazione sanitaria. La comunità scientifica monitorerà l'impatto di questi screening nelle prossime generazioni.
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