The Madison: Sheridan's Montana Series and Tourism Boom

The Madison is the latest series by Taylor Sheridan, known for Yellowstone, which tells the story of a wealthy New York family that moves to the Madison River Valley in Montana after a tragedy. The series explores themes of conservatism, rural life, and the impact of tourism on the state. Yellowstone, another series by Sheridan, has been a significant driver of tourism in Montana, attracting millions of visitors and generating substantial economic benefits.

La strada dello shopping di lusso a Manhattan, Madison Avenue, ha lo stesso nome di un corso d'acqua di 290 chilometri, il Madison River, che nasce nel Parco di Yellowstone e attraversa una delle valli meno abitate del Montana .

Taylor Sheridan ha tratto ispirazione da questo nome per creare una serie TV, The Madison, disponibile su Paramount+. La serie racconta la famiglia Clyburn, newyorkesi ricchi e sofisticati, che si trasferiscono nella Madison River Valley dopo una tragedia. La regista Christina Alexandra Voros ha dichiarato che il paesaggio è un co-protagonista fondamentale nelle serie di Sheridan ambientate in Montana.

Secondo uno studio dell'Università del Montana, Yellowstone ha portato circa 2,1 milioni di visitatori nello stato nel 2021, generando una spesa turistica stimata in 730 milioni di dollari. La cittadina di Bozeman, diventata una sorta di base operativa per le produzioni di Sheridan, ha visto la propria popolazione crescere del 56% tra il 2010 e il 2023





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