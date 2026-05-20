The Mandalorian and Grogu: A Rewarding but Incomplete Experience

The Mandalorian and Grogu is a film that recaptures the love and affection of Star Wars fans after the disappointing The Rise of Skywalker. It is a long and more polished episode of The Mandalorian TV series, with familiar characters, settings, and plot points. However, it lacks the grand scale and resolution that fans might have expected from a film in the Star Wars franchise.

I pregi e i difetti di " Star Wars : The Mandalorian and Grogu " stanno tutti nel suo essere un film ricompensa. Perché se questo film è il primo della saga di Star Wars ad essersi riconquistato la sala cinematografica dal 2019, dopo il disastroso L’ascesa di Skywalker, lo è perché la serie televisiva di The Mandalorian ha risanato lo sfilacciato sentimento d’affetto dei fan nei confronti della galassia lontana lontana – gonfiando al contempo pure un bel po’ il fatturato a suon di pupazzi della piccola creatura verde, dal design e dalla caratterizzazione tra i più geniali e provvidenziali della Hollywood di questo secolo.

Finire a farne un film è allora un attestato di merito allo status e alla commerciabilità; le due cose vanno di pari passo. L’essere un film ricompensa, al cinema dal 20 maggio, non toglie però il carico dell’aspettativa. Se sei il primo film di Star Wars dal 2019, è inevitabile che ci si aspetti da te un certo tipo di cose. Una grinta, una direzione precisa, l’evento.

The Mandalorian and Grogu tenta lo smarcarsi sin dai titoli di testa, dove sparisce la tipica fanfara e resta solo una breve didascalia iniziale. Come a dire: sappilo, sono solo The Mandalorian. Ed ecco il pregio e difetto: questo film è esattamente ciò che preannuncia. Cioè solo una lunga e un po’ più curata puntata di The Mandalorian.

L’inizio del film è al 100% in riga con la serie. Un assalto, una missione da portare a termine, una taglia da riscuotere. Non più per se stessi, ma in nome della neonata Nuova Repubblica. Din Djarin (sotto l’elmo Pedro Pascal, il cui volto si scoprirà per qualche minuto) ripete di non essere un affiliato, ma solo un collaboratore.

Gli dà spago fino ad un certo punto il colonnello Ward (Sigourney Weaver), da cui il mandaloriano torna per farsi assegnare nuovi lavori e incarichi. La struttura è dunque la solita. Un campo base, poi un altro pianeta da setacciare, poi un altro imperiale da catturare. In mezzo finisce anche un nome noto a qualsiasi fan di Star Wars, quello della famiglia criminale degli Hutt.

A capo del cartello non c’è ovviamente più Jabba, ma la strada si incrocia con suo figlio Rotta (in originale doppiato da Jeremy Allen White), forse vittima di uno schema di potere con cui non vuole avere niente a che fare. The Mandalorian and Grogu, diretto da Jon Favreau – se non lui chi, che questo show l’ha creato e patrocinato – scivola allora con fluidità tra nuovi volti, nuove situazioni, nuovi ambienti.

Recupera l’idea di fondo della serie, il neo-western, fatto di distanze e pazienza, di cittadine e cloache di sceriffi e brutti ceffi. Poi una sparatoria, poi uno scontro. Si fa ancora una volta antologia di mondi, design e creature, cosa che Star Wars è comunque sempre stato. In cui paga il mantenimento di un certo gusto per l’effettistica pratica, decisamente meglio intrecciata agli sfondi virtuali rispetto a tanti altri suoi cugini blockbuster.

Sfoglia l’immaginario, arricchisce l’enciclopedia. Merito anche del lavoro di un triplo premio Oscar, Ludwig Göransson, che compone l’ennesima grande colonna musicale rielaborando qui le sonorità tipiche di The Mandalorian e unendole a sintetizzatori che espandono sul piano uditivo i confini possibili della galassia (per i fan più accaniti: qualcosa di simile accadeva negli ultimi episodi della settima stagione della serie animata The Clone Wars, dove si andava tutto d’un tratto dalle parti dell’elettronica à la Vangelis).

La sceneggiatura scritta da Favreau con Dave Filoni (l’altro golden boy di Star Wars, divenuto nel frattempo presidente e direttore creativo di Lucasfilm con Lynwen Brennan) e Noah Kloor si concatena in maniera quasi più in verticale che orizzontale, sulla falsariga dello sviluppo appunto usuale della serie tv. Anche accettandone l’intenzione, è comunque inutile mentirsi.

Perché è inevitabile riflettere sul fatto che dal dislocamento dalla sua posizione d’origine – della tv e del salotto – e dal riposizionamento d’élite sul grande schermo ci si attendesse un certo portamento su più larga scala. Non tanto nei toni, che anzi fanno benissimo a mantenere un apprezzabile passo del racconto quasi contemplativo, a tratti liturgico (il ‘credo’) – davvero bella una sequenza di circa un quarto d’ora in cui Grogu si prende cura del suo padre putativo.

Quanto più che altro nella ricerca, del tutto mancata, di un atteggiamento maggiormente risolutorio negli sviluppi della narrazione e di un più chiaro collocamento di questi due protagonisti nel loro corso attuale. The Mandalorian and Grogu non è un punto di arrivo o di partenza, ma solo l’ennesima ‘quest’ intrapresa dal duo. Un tratto, una fetta. Non ne sposta la storia di una virgola.

A dirla con malizia: è un episodio filler. L’insegnamento di base resta lo stesso e identico portato avanti in questi anni, sappi cioè che un giorno non ci sarò più io a prendermi cura di t





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