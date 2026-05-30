The Mandalorian & Grogu: la saga di Skywalker non ha la sequenza iniziale con testo scorrevole

La saga di Star Wars ha offerto al pubblico una sequenza iniziale con testo scorrevole, una tradizione che non ritroviamo in The Mandalorian and Grogu e per un motivo che in realtà è stato svelato tempo addietro dall’ex presidente di Lucasfilm, anche The Mandalorian and Grogu non fa parte della saga di Skywalker, motivo per cui ha omesso la sequenza d'apertura scorrevole.

A differenza di altri film iconici della saga di Star Wars , The Mandalorian & Grogu non ha una sequenza di testo iniziale scorrevole: perché? Nella sequenza d'apertura di The Mandalorian and Grogu appare un testo iniziale scritto con un carattere simile a quello del 2018; anche in questo caso, infatti, Lucasfilm ha preferito omettere il classico testo scorrevole .

E il motivo potrebbe essere strettamente collegato alla saga principale di Skywalker: a fare chiarezza ci hanno pensato Perché The Mandalorian and Grogu non ha incluso la sequenza iniziale con testo scorrevole tipica di Star Wars? I film di Star Wars hanno offerto al pubblico una sequenza iniziale con testo scorrevole, una tradizione che non ritroviamo in The Mandalorian and Grogu e per un motivo che in realtà è stato svelato tempo addietro dall’ex presidente di Lucasfilm, anche The Mandalorian and Grogu non fa parte della saga di Skywalker, motivo per cui ha omesso la sequenza d'apertura scorrevole.

L'ex presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, aveva suggerito che il testo scorrevole servisse a differenziare la saga di Skywalker dagli altri film, come poi confermato da Solo nel 2018 e oggi da The Mandalorian and Grogu. È anche vero che, nel 2023, all’ex presidente di Lucasfilm era stato posto lo stesso interrogativo per quanto riguarda leA distanza di anni da allora, Jon Favreau e il co-sceneggiatore nonché presidente di Lucasfilm Dave Filoni hanno spiegato sempre a EW perché quella sequenzaAbbiamo visto il testo scorrevole solo nei film della saga di Skywalker.

Solo non aveva il testo scorrevole. Rogue One non aveva il testo scorrevole, ha rivelato Favreau. Filoni poi ha chiamato in causa anche gli altri progetti come spin-off e serie tv su Disney+ che includono “classico testo scorrevole di Star Wars è qualcosa che cerchiamo di riservare solo ai film di tipo saga” . Favreau, dal suo canto, ha precisato che è importante distinguere la saga principale dagli altri prodotti di Star Wars: “ È un'apertura così iconica.

Ecco perché non usiamo il testo scorrevole per ogni cosa in Star Wars. Ormai c'è così tanto Star Wars, come ha spiegato Dave, lo riserviamo per la saga principal





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