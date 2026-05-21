The Passing of Etienne Davignon: A Legacy of European Visionary

The recent passing of Etienne Davignon, a prominent figure in European affairs, marks the end of a long and influential career. Davignon's entry into the European scene in the 1960s, as a young diplomat, was a pivotal moment in the construction of the European Union. His subsequent career in Belgian diplomacy, where he distinguished himself despite his lower rank, led to his appointment as European Commissioner for Industrial Affairs. His tenure in this role, spanning from 1977 to 1984, was marked by his leadership during the energy crisis and the development of the 'Davignon Plan' to save the European steel industry. His innovative approach to industrial policy, which included identifying 'leading sectors' and coordinating financial instruments, laid the groundwork for a more proactive and federalist approach to European industrial policy. His legacy continues to inspire and influence the European policy-making process, even in the current era of heightened debate on industrial policy.

La scomparsa, lo scorso 17 maggio a 93 anni, di Etienne Davignon segna l'uscita di scena di un grande protagonista della vicenda europea degli ultimi settant'anni.

Sì perché eravamo all'inizio degli anni Sessanta quando l'allora giovanissimo diplomatico entrò nella squadra di un gigante dell'europeismo come Paul-Henri Spaak, a quel tempo Ministro degli eateri belga, di cui divenne presto vice capo di gabinetto. Un'esperienza che lo introdusse al cuore della costruzione europea in uno dei momenti di sua maggiore creatività e che sarebbe stata l'inizio di una lunghissima vicenda istituzionale.

Conclusa quella stagione, infatti, proseguì la carriera nella diplomazia belga, dove si distinse rapidamente per un'influenza evidentemente superiore al suo grado gerarchico: con la leggenda che vuole che Kissinger, ad ogni arrivo in Belgio, chiedesse immediatamente 'dov'è Davignon?

', incurante delle gerarchie del Ministero e volendo andare dritto alla persona da cui poteva ricavare le informazioni più utili. Dopo aver guidato l'Agenzia Internazionale dell'Energia, nel 1977 arrivò il passaggio certamente più significativo nella vicenda europeista di Davignon: la nomina a Commissario europeo per gli affari industriali, incarico che avrebbe ricoperto fino al 1984, nelle Commissioni presiedute prima dal britannico Roy Jenkins e poi dal lussemburghese Gaston Thorn. Sono anni difficili e Davignon è all'altezza.

Tenne la barra co decisione nel mare in tempesta della crisi energetica e delle sue ripercussioni sul piano industriale, con il suo nome indelebilmente legato alla definizione del c.d.

'Piano Davignon' diretto a salvare il settore dell'acciaio europeo in fortissima crisi. Un'iniziativa basata sulle norme del Trattato CECA, che delineava un intervento pubblico strutturato nel settore siderurgico e che era l'innesco per un vero e proprio 'cantiere' di politica industriale europea.

In quella Commissione, Davignon fu, infatti, il perno — insieme a François-Xavier Ortoli, già Presidente della Commissione precedente, ed a quel punto Commissario per gli affari economici e monetari — di un vero e proprio 'tandem interventista' a sostegno di un'azione industriale europea di carattere federalista. E, in linea con il lavoro condotto da Altiero Spinelli nel quinquennio precedente, la modernità delle intuizioni di quel passaggio colpisce ancora oggi: c'era l'individuazione dei settori di 'avanguardia' su cui concentrare l'intervento europeo, a cominciare dai semiconduttori (siamo alla fine degli anni Settanta!

); c'era l'attenzione al coordinamento stretto dei diversi strumenti finanziari disponibili verso finalità industriali; c'era l'ipotesi di meccanismi di 'preferenza' per gli acquisti di produzione europea, a protezione del mercato interno dalla concorrenza statunitense e degli altri grandi ordinamenti. E, ancora, di analoga modernità era anche il dialogo stretto delle istituzioni europee con il mondo dell'impresa, che prese le forme della 'European Round Table of Industrialists', ancora oggi il 'luogo' in cui i principali industriali europei strutturano il loro dialogo con i policy-makers dell'Unione.

Un'attività a tutto campo, quindi, capace di vedere in anticipo tendenze industriali e definire connesse linee di policy. Ecco, dunque, che in questo tempo in cui la politica industriale europea è, come mai prima, al centro del dibattito, non si può non guardare a Etienne Davignon come ad uno dei suoi Founding Fathers.

E se le intuizioni dello statista belga sono state, per certi versi, una grande 'occasione mancata' europea, continuare a lavorare in quel solco federalista con quelle priorità di azione e con quel metodo attento al dialogo con gli stakeholders, sembra il miglior modo per coglierla oggi





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