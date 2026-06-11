The Rise and Fall of Comas, a City within a City in Lima Norte

Comas, a city within a city in Lima Norte, was born out of necessity when migrants from the interior of Peru, the Andes, and the poorest regions of the coast and the sierra arrived in Lima in search of peace, work, schools, water, and a place to call home. Initially unable to accommodate them, these migrants settled in the peripheral areas, creating a unique urban space that would later evolve into Comas.

Andando dal centro verso nord, Lima , la capitale del Perù, non s’interrompe, semplicemente cambia. Mi lascio alle spalle edifici e piazze in stile coloniale spagnolo, mentre l’autobus ad alta velocità entra nel lungo fiume di traffico e la città cresce verso i suoi bordi: colline brulle, polvere, muri di mattoni non finiti, migliaia di antenne e cavi, piccoli negozi e un brulicare incessante di persone.

In poco più di un’ora si arriva a Comas, uno dei quartieri del cosiddetto Lima norte, una città nella città, uno spazio che non nasce da un progetto urbano, ma dalla necessità. La sua storia è quella di persone che dall’interno del paese, dai villaggi e dalle città andine, dalle regioni più povere della costa e della sierra, si riversarono nella capitale in cerca di pace, lavoro, scuole, acqua e un pezzo di terra dove vivere.

All’epoca Lima non poteva accoglierle, così quelle persone occuparono le aree periferiche. Il territorio dell’odierna Comas, dove vivono circa 600mila abitanti, un tempo apparteneva al più ampio distretto di Carabayllo e della valle del Chillón. Sotto l’asfalto si possono trovare le tracce di insediamenti più antichi, strade d’epoca precoloniale, fattorie e abitati informali più recenti chiamati Nella seconda metà del ventesimo secolo Lima si è espansa a nord.

Comas è nata ufficialmente all’inizio degli anni sessanta, perché Carabayllo non era più in grado di rispondere amministrativamente ai bisogni della nuova popolazione di migranti. Punto fermo nella storia di questo distretto è avenida Túpac Amaru, la spina dorsale di Lima norte. Su questo viale scorre il via vai quotidiano di Comas: autobus, moto, venditori di frutta, donne con le borse, operai che tornano a casa, giovani alle fermate, polvere alzata dalle ruote.

Il viale collega e divide: da un lato ci sono le parti più vecchie e densamente popolate, dall’altro pendii e insediamenti a ricordare che questa città è venuta su dal basso, dalle mani di chi era arrivato qui quando ancora non c’erano le infrastrutture. Prima il viale si chiamava Old north panamerican highway. È stato ribattezzato avenida Túpac Amaru nel 1974, durante il governo di Juan Velasco Alvarado. Non era un nome qualsiasi.

Il regime di Velasco costruì la propria iconografia sull’immaginario andino, rurale e anticoloniale, e Túpac Amaru II diventò uno dei nomi dominanti di questo simbolismo: un ribelle, l’uomo che guidò la rivolta contro il dominio coloniale spagnolo nel 1780. Nato nella zona di Cuzco nel 1738 con il nome di José Gabriel Condorcanqui Noguera, diede il via alla ribellione con la cattura di Antonio de Arriage, un rappresentante dell’ordine coloniale che per molti simboleggiava violenza, tasse elevate e continui soprusi.

La rivolta si diffuse in tutte le terre andine e riunì diversi gruppi di cittadini oppressi: comunità indigene, contadini, meticci, poveri, donne e schiavi di origine africana. A dirigerla non fu solo Túpac Amaru, ma anche Micaela Bastidas, sua moglie, l’organizzatrice politica e militare della rivolta, una donna troppo spesso messa in ombra, ma senza la quale non si può capire la portata del movimento. Entrambi furono messi a morte il 18 maggio 1781.

Il governo coloniale spagnolo non voleva solo infliggere una punizione ai ribelli, ma anche eliminare il possibile ricordo di ciò che era successo. Quindi fece smembrare i loro corpi, lanciò un anatema sui loro nomi e bandì i segni di affiliazione inca.

Ma quello che avrebbe voluto cancellare si trasformò in un ricordo permanente, che ritroviamo sull’asfalto a Comas: avenida Túpac Amaru s’interseca con avenida Micaela Bastidas, un posto in cui la memoria non ha preso la forma di un monumento, ma è costantemente registrata da semafori, fermate degli autobus, persone in attesa, incroci di strade a scorrimento veloce e venditori a ogni angolo. Poco distante, sul tratto in cui il traffico non si ferma mai, c’era uno dei luoghi culturali più importanti di Comas: il cinema Túpac Amaru.

Inaugurato nei primi anni settanta, testimoniava che la periferia non voleva limitarsi a sopravvivere. Voleva guardare, ascoltare, uscire, lasciarsi sedurre dalle immagini e avere un suo centro. Negli anni ottanta il Túpac Amaru era uno dei cinema più famosi di Lima norte, con due grandi sale, Nord e Sud, e un ricco programma di film. Ospitava spettacoli, concorsi, eventi e incontri pubblici.

Prima dei multisala e dei centri commerciali, andare al cinema era un piccolo rituale urbano. Si andava sull’avenida, si stava sotto la luce del manifesto, salutando i vicini, magari comprando una caramella o degli(spiedini di cuore di manzo) da un venditore ambulante, prima di entrare nel buio freddo della sala e aspettare che il grande schermo si animasse





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