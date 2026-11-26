La semifinale del 3 dicembre all'Unipol Forum vede Giorgia condurre e i giudici Gabbani, Irama, Jake La Furia e Iezzi scegliere i quattro finalisti tra sei artisti.

La semifinale di The Voice of Italy si terrà il 3 dicembre presso l' Unipol Forum di Assago, dove sei artisti si contenderanno i quattro posti disponibili per la finale. La conduttrice Giorgia guida questa edizione cruciale, affiancata dalla giuria composta da Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. L'evento televisivo rappresenta il momento di massima tensione per i concorrenti che hanno superato le fasi precedenti e ora devono dimostrare la propria resilenza artistica.

Regole della semifinale e meccanismo eliminazione

La struttura della serata è divisa in due manches distinte che mettono a dura prova le abilità vocali e interpretative dei partecipanti. Nella prima fase, denominata Live Room, ogni artista si esibisce accompagnato da una band di otto elementi, proponendo una cover iconica con un arrangiamento personale. L'artista più votato da questa prima prova ottiene il pass automatico per la finale, risparmiandosi lo stress della seconda manche.

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Per gli altri cinque concorrenti rimane in palio solo la possibilità di superare la seconda eliminazione. Questa fase prevede l'esecuzione di una cover a tema libero, dove ogni artista può scegliere liberamente il brano che meglio rispecchia la propria identità musicale. I voti accumulati nelle due esibizioni vengono sommati per determinare la classifica provvisoria. L'artista con il punteggio più basso viene immediatamente eliminato dal programma.

Il meccanismo si fa ancora più drammatico quando rimangono solo due candidati in bilico. Questi ultimi due si affrontano in un ballottaggio decisivo per l'ultimo posto disponibile in finale. La decisione spetta ai giudici, che devono raggiungere una maggioranza per salvare uno dei due. In caso di parità tra i membri della giuria, la decisione finale viene rimessa al pubblico attraverso i 200 secondi del voto Tilt, garantendo così la partecipazione diretta dei telespettatori al destino dello show.

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Le esibizioni artistiche e i brani proposti

La prima manche ha messo in luce l'identità musicale dei partecipanti attraverso interpretazioni personalizzate di brani celebri. Giacomo Calò ha affrontato When a Man Loves a Man, eseguendo un'omaggiosa rivisitazione della celebre versione di Michael Bolton. La sua performance ha richiesto grande sensibilità per rendere attuale un classico del pop internazionale, dimostrando la sua capacità di gestire la dinamica vocale in coppia.

Il gruppo Le Distanze ha proposto una reinterpretazione cupa e industrial di Sweet Dreams (Are Made of This), ispirandosi al classico degli Eurythmics ma adattandolo allo stile dei Marilyn Manson. Questa scelta arrischiaata ha permesso al collettivo di mostrare la propria versatilità nel fondere sonorità alternative con un brano universalmente riconosciuto, creando un'atmosfera intensa e coinvolgente per il pubblico presente e televisivo.

Mad-Dog ha scelto Murder On The Dancefloor, trasformando il successo pop di Sophie Ellis-Bextor in una versione indie-rock ispirata ai Royel Otis. Questa rielaborazione ha dato nuovo slancio a un brano molto amato, adattandolo al gusto contemporaneo e dimostrando una grande abilità nel reinventare il repertorio. La scelta di questi brani ha permesso ai giudici di valutare non solo la tecnica vocale, ma anche la creatività artistica e la capacità di adattamento di ogni performer.

Posizioni della giuria e impatto sul mercato musicale

La giuria ha giocato un ruolo fondamentale nel valutare le esibizioni, con ogni membro che ha guidato i propri assistenti attraverso le difficoltà della competizione. Paola Iezzi, insieme agli altri giudici, ha dovuto fare i conti con la pressione emotiva che accompagna ogni decisione. La classifica finale della serata ha determinato non solo l'eliminazione diretta, ma ha anche inviato i due concorrenti rimanenti al ballottaggio più insidioso della notte.

Oltre alla competizione, la serata ha offerto una pausa celebrativa con l'esibizione dell'artista Sayf. Nome emergente della scena musicale italiana, questo artista italo-tunisino nato nel 1999 sta vivendo un periodo di grande successo. La sua presenza sul palco dell'Unipol Forum ha arricchito lo spettacolo, portando un'energia fresca e rinnovata che ha catturato l'attenzione del pubblico presente e di quello televisivo.

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Il successo di Sayf è testimoniato dal suo percorso recente, che include la seconda posizione al Festival di Sanremo con Tu mi piaci tanto. A maggio ha pubblicato Santissimo, il suo primo album ufficiale che ha debuttato direttamente in vetta alla classifica FIMI, ottenendo la certificazione Platino. Questo percorso dimostra come la televisione possa fungere da acceleratore per le carriere emergenti, creando opportunità concrete nel mercato discografico italiano.

Prossimi eventi e disponibilità di visione

Il futuro di Sayf include importanti appuntamenti live che confermano il suo status di artista in piena ascesa. Dopo il tour nei principali club italiani, l'artista sta organizzando il Santissima Fest, un festival da lui ideato e prodotto da Butterfly Effect. L'evento sarà in programma il 16 luglio 2027 all'Arena del Mare del Porto Antico di Genova, promettendo un'esperienza musicale unica per i fan.

Per quanto riguarda la visibilità del programma, The Voice of Italy è trasmissibile sul canale 108 di Sky. Gli abbonati al servizio Now Tv possono seguire le puntate in diretta, mentre l'on demand è disponibile su Sky Go per una visione flessibile. Tv8 offre un'ulteriore opzione di visione in chiaro, trasmettendo le puntate settimanali il martedì, cinque giorni dopo la messa in onda originale su Sky.

La semifinale rappresenta un punto di svolta cruciale per tutti i sei artisti rimasti in lizza. La struttura a doppio turno di eliminazione garantisce che solo i più determinati e talentuosi raggiungano la finale prevista per il 3 dicembre. La combinazione di votazione dei giudici e intervento del pubblico attraverso il Tilt assicura che il risultato finale sia il frutto di un consenso ampio e meritato.