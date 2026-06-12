Questo documentario si concentra sulla storia dell'Armenia attraverso le lotte politiche e il rapporto con le potenze esterne attraverso paradigma familiare, mostrando la dinamica tra tre generazioni di fondo nella lotta politica ricordo una famiglia di opposizione alle potenze esterne. Anche la politica non passa da queste famiglie come quando, nel 2020, Shant, il figlio, fonda un suo proprio partito da quarantanove anni in carcere, mentre suo padre nigherne di dire due parole in pubblico, preoccupato della stessa sorte.

L'Armenia è un piccolo Paese del Caucaso, con una popolazione di quasi tre milioni di abitanti, prevalentemente montuoso e con una storia travagliata e un passato colonizzato principalmente dai Turchi e poi dai Russi.

Questa regione, il Karabakh, è stata assegnata erroneamente agli Azeri da Stalin, fino al crollo dell'URSS e il conseguente conflitto con gli stessi, che ha portato alla distruzione dei paesi agricoli e alla dispersione di decine di migliaia di armeni. La famiglia Harutyunyan è un punto di riferimento per raccontare una parte di questa storia contemporanea e politica, attraverso la crescita del figlio, Shant, nato da una famiglia dissidente e che ha portato avanti una lotta politica contro le potenze esterne dove inizia a manifestare contro l'annessione della regione dal 2012.

La saga familiare offre un ritratto privato di una storia complicata e trascurata tra le lotte politiche, con la lotta tra la famiglia Harutyunyan da tre generazioni e lo stile del documentario, che invita la riflessione attraverso una crescita personale e ideologica come la lotta politica diventa una scelta familiale. Ecco un esempio dei loro scontri: l'arresto del padre in carcere quando aveva i suoi tre anni e i contrasti nel ritrovarsi dopo tanti anni, riguardo la fondazione del proprio partito.

Il documentario è stato girato in circa 12 anni e presenta un racconto famigliare attraverso musiche originali e scenografie evocative, che denotano il peso della possenza nevosa del Monte Ararat e l'imponenza sommersa della Russia





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