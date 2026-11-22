L'ex premier Theresa May respinge le idee di Andy Burnham sul ritorno nell'UE, definendo la Brexit un fatto compiuto da accettare subito.

L'ex primo ministro britannico Theresa May ha espresso profonda perplessità riguardo alle possibili intenzioni del suo successore politico Andy Burnham di rinegoziare i legami tra il Regno Unito e l'Unione europea. In un'intervista rilasciata a giorni dal decimo anniversario del referendum che ha sancito l'uscita del Paese dal blocco continentale, May ha chiarito che la posizione dei conservatori rimane ferma e inequivocabile.

La posizione netta sull'accettazione della Brexit

Secondo l'ex leader del Partito Conservativo, che ha guidato il governo tra il 2016 e il 19, il ritorno nel mercato unico o nell'unione doganale non è una prospettiva realista o auspicabile. Ha dichiarato esplicitamente ai microfoni della BBC che la decisione presa dai cittadini britannici nel 2016, con il 52% dei voti favorevoli all'uscita, è un fatto storico compiuto che deve essere semplicemente accettato per consentire al Paese di andare avanti.

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May ha sottolineato come la gestione dei negoziati di recesso abbia occupato una parte sproporzionata del tempo e delle risorse del governo degli ultimi anni. Ha ricordato che il suo obiettivo principale era chiudere rapidamente questa fase storica per liberare l'amministrazione da questioni che assorbivano energie considerevoli, distogliendola da altre problematiche nazionali urgenti.

Le proposte di Andy Burnham e il contesto politico

Al centro del dibattito attuale vi sono le dichiarazioni emerse dopo il vertice tenutosi a Bruxelles il venerdì precedente, durante il quale UE e Regno Unito hanno siglato diversi accordi che hanno segnato una svolta nelle loro relazioni bilaterali. Andy Burnham, salito alla guida della opposizione laburista a luglio, ha indicato la possibilità di un futuro riavvicinamento o un eventuale ritorno nell'UE come una delle opzioni da valutare per il nuovo rapporto con il continente europeo.

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Questa posizione ha attirato le critiche immediate di May, che ha accusato il leader laburista di suggerire implicitamente agli elettori che il voto del 2016 fosse un errore da correggere. Ha definito tale retorica inaccettabile e ha espresso sconcerto nel vedere come la questione Brexit venga riaperta quasi un decennio dopo, ignorando la volontà popolare espressa nei seggi.

Il dibattito interno e le riserve di Tony Blair

Il panorama politico britannico mostra divisioni profonde anche tra chi sostiene un riavvicinamento a Bruxelles. L'ex premier laburista Tony Blair, che ha guidato il Paese tra il 1997 e il 2007, ha dichiarato al Sunday Times che il suo sostegno a un eventuale rientro nell'Unione europea è corredato da numerose riserve fondamentali.

Blair ha sostenuto che qualsiasi ritorno dovrebbe avvenire solo a condizione che l'UE stessa si riformi profondamente, garantendo maggiore spazio per l'innovazione tecnologica e un nuovo patto istituzionale. Questa posizione sfumata evidenzia come il dibattito non sia solo su una questione di adesione o meno, ma sulle condizioni strutturali di un eventuale futuro rapporto istituzionale.

Piano decennale e controllo delle risorse nazionali

Nonostante le critiche interne, il governo sotto la guida di Burnham sta procedendo con la definizione di una nuova strategia a lungo termine. Hamish Falconer, sottosegretario di Stato con delega all'Europa, ha confermato che il Regno Unito deve riflettere a lungo termine sulla propria relazione con il continente, mantenendo comunque il controllo in ogni fase del processo.

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Falconer ha annunciato che il mese prossimo verrà presentato un piano decennale che includerà maggiori dettagli operativi sulle future relazioni economiche e diplomatiche. Questa iniziativa mira a bilanciare le esigenze di cooperazione transfrontaliera con la necessità di preservare la sovranità nazionale e di evitare di ripercorrere le lunghe e complesse fasi negoziali del passato.