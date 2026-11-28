This Is Me con Silvia Toffanin: ospiti e date in onda su Canale 5
Scopri il cast di This Is Me con Silvia Toffanin su Canale 5. Bocelli, Bonolis e altri: date, programmi e dove vedere lo show dal vivo dal 7 dicembre.
Il programma This Is Me, condotto da Silvia Toffanin, tornerà in onda su Canale 5 per due appuntamenti in prima serata. Le puntate andranno in onda lunedì 7 e 14 dicembre, riportando in studio i 30 protagonisti del mondo dello spettacolo per ripercorrere le loro storie.
Il Cast di Celebrità Incontra la Conduttrice
Silvia Toffanin accoglierà figure storiche della musica italiana e internazionale, tra cui Andrea Bocelli, Claudio Baglioni, Elisa, Miguel Bosé, i Negramaro e Tommaso Paradiso. Il mondo della televisione sarà rappresentato da Paolo Bonolis e Gerry Scotti, mentre la comicità avrà i suoi spazi con Pio e Amedeo. Questi artisti hanno accettato l'invito per condividere i momenti salienti della loro carriera.Also readLorenzo Berlusconi, talento della boxe: «A 13 anni era già sul ring. Non ha mai perso un match. Il sogno? Le Olimpiadi»
Le Storie d'Amore di Gemma e Giorgio
Una sezione speciale dello show è dedicata alle vicende sentimentali di Gemma Galgani e Giorgio Manetti, i due protagonisti di una delle storie più discusse nella storia del programma Uomini e Donne. I due ex concorrenti si ritroveranno davanti alle telecamere di Silvia Toffanin per fare il punto sulla loro situazione attuale e riflettere sul percorso fatto insieme e successivamente.
Disponibilità Streaming e Pianificazione
Le due puntate non saranno visibili solo in televisione, ma saranno anche disponibili in streaming sulle piattaforme Mediaset Infinity e Witty TV. Questo duplice canale di distribuzione garantisce che tutti i telespettatori possano seguire i racconti dei protagonisti senza perdere i dettagli emotivi e professionali condivisi durante la trasmissione.
Un Viaggio Emotivo Attraverso la Carriera
Il filo conduttore delle due serate sarà il racconto autobiografico dei 30 ospiti, un mix di ricordi, incontri e momenti che hanno segnato il loro percorso umano e professionale. Silvia Toffanin guiderà le interviste con il suo stile noto, permettendo ai personaggi di esplorare le sfumature delle loro vite private e lavorative in un contesto intimo e confidenziale.
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