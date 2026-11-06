Thomas Markle arresto: accuse pedopornografia e sequestri FBI

Thomas Markle, padre di Meghan Markle, è stato arrestato negli USA per possesso di materiale pedopornografico. FBI ha trovato prove in Messico e Filippine.

Thomas Markle, ottantadue anni, è stato arrestato presso la residenza per anziani Maravida Senior Living a Lakeland, in Florida, dopo il suo rientro negli Stati Uniti. Le autorità federali indagano su accuse di possesso di materiale pedopornografico che coinvolgono direttamente il padre della duchessa del Sussex. Questa azione legale rappresenta un capitolo drammatico nelle vicende giudiziarie che hanno da tempo macchiato la reputazione della famiglia Markle.

Dettagli dell'arresto e prove raccolte

La Duchessa di Sussex Meghan Markle ha dichiarato di essere stata informata per la prima volta nel 2018 di accuse inquietanti riguardanti il padre, con il quale ha interrotto i rapporti. Durante una visita ospedaliera nelle Filippine nel dicembre 2025, Thomas Markle ha ricevuto una missiva da parte della figlia. Nella lettera, firmata come riportato dal Sun on Sunday, Meghan informava l'uomo di aver appreso delle sue presunte violazioni ai danni di bambini piccoli. La duchessa ha specificato che non avrebbe mai più permesso al padre di conoscere i suoi nipoti, il principe Archie e la principessa Lilibet.

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Il ruolo del fratello nelle indagini

La scoperta delle prove criminali non è avvenuta spontaneamente, ma è stata facilitata dalle indagini del fratello di Thomas, Thomas Markle Jr. Egli ha rinvenuto materiale sospetto raffigurante abusi sessuali su minori tra gli effetti personali della loro ex residenza situata a Cebu, nelle Filippine. La polizia locale ha confermato il ritrovamento di contenuti espliciti su dispositivi elettronici recuperati nell'abitazione. Gli inquirenti stanno attualmente esaminando attentamente i file digitali sequestrati per costruire un quadro completo delle attività illecite.

Sequestri FBI e testimonianze in Messico

Parallelamente alle indagini asiatiche, l'FBI ha portato a termine operazioni significative in Messico, dove Thomas Markle aveva affittato diverse residenze. Gli agenti del Federal Bureau of Investigation hanno rinvenuto circa venti scatole contenenti fotografie, pubblicazioni, apparecchiature informatiche e videocassette VHS. All'interno di questi materiali sono stati identificati contenuti che raffigurano abusi sessuali su minori. Le autorità messicane hanno collaborato sequestrando computer, chiavette USB e videocassette per sottoporli a rigorosi analisi forensi.

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Dinamiche familiari e reazioni

La dinamica familiare descritta nella missiva inviata all'ospedale filippino è stata rigorosamente controllata. Meghan avrebbe fatto in modo che il personale sanitario consegnasse la lettera a Thomas Markle, richiedendo la prova filmata della ricezione. Il video mostrava l'ottantaduenne che leggeva il documento, confermando l'avvenuto contatto. Questa procedura ha garantito che il messaggio di severa condanna e di taglio definitivo dei legami familiari fosse effettivamente ricevuto.

Situazione giudiziaria attuale

Nonostante le gravi accuse, Thomas Markle, ex direttore della fotografia di Hollywood, ha sempre negato ogni responsabilità nei confronti delle accuse di pedopornografia. Tuttavia, le prove raccolte da FBI e polizia filippina sembrano aver fornito un fondamento solido per le indagini in corso. L'arresto a Lakeland segna un nuovo passaggio critico nel percorso legale dell'uomo, con possibili conseguenze che si estendono ben oltre la sfera giudiziaria, toccando anche la sfera pubblica e mediatica legata alla famiglia reale britannica.