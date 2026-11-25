Il padre di Meghan Markle è stato formalmente incriminato da un gran giurì federale di Los Angeles per possesso di materiale pedopornografico. L'uomo rischia fino a 40 anni di carcere.

Thomas Markle, 82 anni, padre della duchessa del Sussex Meghan Markle, è stato formalmente incriminato da un gran giurì federale di Los Angeles per possesso di materiale pedopornografico. Ad annunciarlo è stato il procuratore per il distretto centrale della California, Bill Essayli. L'uomo deve rispondere di due capi d'accusa e, in caso di condanna, rischia fino a 20 anni di carcere per ciascuno, per un massimo di 40 anni di reclusione.

Dettagli delle Accuse Federali

Secondo l'atto d'accusa depositato dalla procura federale della California, Thomas Markle avrebbe posseduto consapevolmente, il 30 ottobre e il 4 novembre, negativi fotografici da 35 millimetri contenenti immagini di abusi sessuali su minori. Il materiale include almeno una fotografia riguardante un minore prepubere e di età inferiore ai 12 anni. Il ritrovamento è avvenuto durante la perquisizione di alcuni depositi nell'area di Los Angeles che l'82enne avrebbe affittato per quasi vent'anni. Gli agenti federali hanno sequestrato circa 78 oggetti tra diapositive, negativi e libri.

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Nel materiale sequestrato figurano due scatti che ritraggono un uomo adulto, identificato da un testimone come lo stesso Thomas Markle, con un minore. È presente inoltre una terza immagine di un minore in una stanza ritenuta parte di una catena di motel nelle Filippine. Altre fotografie sembrerebbero mostrare l'indagato con bambini svestiti.

Vicende Internazionali e Controversie

Le accuse nei confronti del padre di Meghan Markle erano emerse lo scorso ottobre, dopo che il figlio Thomas Jr., fratellastro della duchessa, aveva denunciato alle autorità filippine il ritrovamento di materiale pedopornografico tra gli effetti personali dell'uomo. La denuncia è stata presentata nell'ex abitazione di Cebu, dove Thomas Markle si era trasferito l'anno scorso dopo una serie di ictus. Lì ha vissuto fino a maggio, quando ulteriori ritrovamenti sono avvenuti anche in Messico.

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Thomas Markle deve rispondere di reati analoghi anche nelle Filippine. Il 6 novembre gli agenti dell'Fbi lo avevano arrestato nella residenza per anziani di Lakeland, in Florida, inizialmente per un solo capo d'accusa. Era stato rilasciato su cauzione con l'obbligo del braccialetto elettronico, ma è stato nuovamente arrestato e riportato in carcere in attesa del processo dopo aver rimosso il dispositivo di monitoraggio. Thomas Markle ha sempre respinto le accuse.

Condizioni Mediche e Reazioni

Attualmente Thomas Markle è detenuto in Florida, dove la scorsa settimana un giudice lo ha dichiarato mentalmente idoneo ad affrontare il processo. Tale decisione è stata presa al termine della perizia psichiatrica disposta nei suoi confronti. La figlia Meghan, che da anni ha interrotto i rapporti con il padre, si era detta profondamente turbata dalle notizie emerse nel corso delle indagini.