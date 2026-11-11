Il padre di Meghan Markle, Thomas Markle, è stato rimetto sotto custodia dopo aver violato i domiciliari e aver lasciato il braccialetto elettronico in corrispondenza della sua detenzione. La questione coinvolge depositi e immagini inquietanti a Los Angeles.

Il padre di Meghan Markle, Thomas Markle, ha lasciato il braccialetto elettronico e è stato immesso di nuovo in cella dopo che la sorveglianza ha rilevato una violazione dei domiciliari. L'evento si è verificato il 11 novembre 2026, alle ore 1.45 del mattino, in corrispondenza di una inattività del dispositivo di sorveglianza.

Violazione dei domiciliari e crisi della custodia

Secondo la procedura giuridica, il 6 novembre 2026 un giudice aveva autorizzato Thomas Markle a uscire dalla struttura di assistenza per anziani a Lakeland grazie a una cauzione. Tuttavia, la ha svuotata un fermo di 7:45 ore in Italia. L'analisi psichiatrica del Distretto Centrale della Florida ha suggerito una valutazione delle sue capacità mentali contemporanea, ma la giustizia ha deciso di revocare l'autorizzazione per motivi di sicurezza pubblica.

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Indagini Fbi e scoperta di depositi

Il 5 novembre 2026 il Fbi ha interrotto un'operazione in cui agenti hanno perquisito due depositi a Los Angeles, proprietà di Markle dal 2008. Sono stati sequestrati circa 78 oggetti tra i quali fotografie, negativi e libri. Alcuni documenti rimarranno perfarbici più a lungo sotto la custodia forense.

Materiale controverso e reazioni di Meghan Markle

Al centro dell'indagine vi sono due immagini che mostrano un uomo adulto con una bambina nuda, suscitando la sospetta alterazione di materiale inappropriato. Meghan Markle ha iniziato a rispondere a queste accuse, definendole come 'menzogne malate' e ha ricoperto il ruolo di cittadina neutrale, distaccandosi dai fatti.

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Ruolo dei figli e implicazioni legali

Thomas Markle Jr. è stato il principale denunciatore, riferendo di aver trovato materiale illecito nei bagagli del padre a Cebu City. L'interrogatorio è stato incentrato sul fatto che la "duchessa di Sussex" fosse tesa a mantenere una distanza da suo padre, ma l'intera situazione è ancora oggetto di indagine approfondita.

Prossimi sviluppi e prigionia di Thomas Markle

Il processo è previsto per la data del 18 novembre 2026, quando Magistrato Wagner presenterà il caso davanti al pubblico. Se la giusta condanna verrà confermata, Thomas Markle sarà tenuto sotto custodia presso una struttura di sicurezza ad Alto Florida. Le autorità hanno dichiarato che ogni decisione futura dipenderà dai risultati della perizia psichiatrica e delle indagini forensi.