Thomas Markle torna in carcere dopo aver tagliato il braccialetto elettronico

Thomas Markle, accusato di possesso di materiale pedopornografico, torna in carcere senza cauzione dopo aver tagliato il braccialetto elettronico.

Thomas Markle, padre della duchessa del Sussex Meghan Markle, è stato rinviato in carcere martedì 10 novembre 2026 dopo aver tagliato il dispositivo di monitoraggio elettronico che avrebbe dovuto indossare come condizione per gli arresti domiciliari. La notizia, diffusa dall'agenzia Reuters da Los Angeles, è stata riferita dai procuratori federali statunitensi. Markle, 82 anni, è accusato di abusi sessuali su minori e si trova al centro di un procedimento federale pendente presso l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti a Los Angeles.

Il giudice ordina il ritorno in carcere senza cauzione

Il giudice magistrato statunitense Lindsay Saxe Griffin ha disposto che Thomas Markle tornasse in custodia federale senza cauzione. La decisione è stata presa durante un'udienza a Tampa, in Florida. Il provvedimento segue la richiesta presentata dai procuratori federali lunedì 9 novembre 2026.

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Secondo i procuratori, Markle ha tagliato il braccialetto elettronico alla caviglia durante la notte. Il dispositivo era una condizione del rilascio che gli consentiva di restare agli arresti domiciliari in attesa del processo. Griffin ha accolto la richiesta di revocare la libertà domiciliare e di mantenerlo in detenzione.

Le accuse e il materiale sequestrato dall'FBI

Thomas Markle è stato arrestato e incriminato venerdì 6 novembre 2026 con un unico capo d'accusa federale per possesso di materiale pedopornografico. Secondo l'accusa, il materiale comprende due fotografie esplicite che lo ritraggono in posa con una minorenne nuda. Sono state trovate anche altre immagini che lo ritraggono con bambini in vari stadi di nudità.

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Una dichiarazione giurata dell'FBI, depositata in tribunale nell'ambito della denuncia penale, descrive il sequestro. Gli agenti federali hanno recuperato il materiale da magazzini che Markle aveva affittato a Los Angeles dal 2008. Il materiale includeva una collezione di diapositive, negativi fotografici e libri.

Il direttore dell'FBI Kash Patel ha commentato il caso venerdì, affermando che Markle ha preso di mira bambini innocenti e ha cercato di rubare loro l'innocenza attraverso le sue azioni criminali. Le dichiarazioni dell'FBI riguardano accuse e non sono ancora una sentenza di colpevolezza.

Perizia psichiatrica e prossime fasi del processo

Nell'udienza iniziale di venerdì scorso Markle non ha presentato alcuna dichiarazione di colpevolezza o innocenza. Il giudice lo aveva rilasciato a condizione che si sottoponesse agli arresti domiciliari e indossasse il dispositivo di monitoraggio.

Il giudice Griffin aveva già ordinato a Markle di sottoporsi a una valutazione psichiatrica, per stabilire se fosse mentalmente capace di affrontare il processo. Griffin ha motivato la decisione con il proprio ragionevole sospetto di una qualche deficienza mentale, basato in parte sulla sua età avanzata e su una "mancanza di memoria" mostrata durante la comparizione in tribunale.