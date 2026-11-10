Thomas Markle torna in carcere dopo aver tagliato il braccialetto elettronico

Thomas Markle, padre di Meghan, è tornato in custodia federale senza cauzione dopo aver tagliato il braccialetto elettronico imposto ai domiciliari.

Thomas Markle, 82 anni, padre di Meghan Markle, è stato rimandato in carcere martedì 10 novembre 2026 dopo aver tagliato il braccialetto elettronico che doveva indossare come condizione dei domiciliari. La decisione è stata presa dalla giudice federale Lindsay Griffin durante un'udienza a Tampa, in Florida, secondo quanto risulta dagli atti del tribunale. Markle è accusato di possesso di materiale pedopornografico, un reato federale per il quale non è stata ancora inserita alcuna dichiarazione di colpevolezza.

Il provvedimento arriva dopo che la Procura federale ha chiesto la revoca della libertà vigilata con obbligo di domicilio. Secondo i pubblici ministeri, Markle avrebbe tagliato il dispositivo nelle prime ore di lunedì 9 novembre, motivo per cui è stato nuovamente arrestato e riportato in custodia federale.

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Le accuse e la ricostruzione dell'FBI

L'accusa federale contestata a Thomas Markle riguarda il possesso di materiale pedopornografico, inclusi due fotografie esplicite in cui l'uomo appare posato accanto a una ragazza minorenne nuda. Secondo l'affidavit dell'FBI depositato insieme alla denuncia penale, altre immagini lo ritraggono con bambini in vari gradi di svestizione.

Il documento sostiene che una delle foto mostri una ragazza nuda in una stanza che sembra far parte di una catena di motel nelle Filippine, Paese in cui Markle aveva vissuto in precedenza. Le autorità filippine avevano avviato un'indagine su di lui lo scorso ottobre, e gli agenti federali hanno sequestrato diapositive fotografiche, negativi e libri da due unità di deposito che Markle aveva affittato a Los Angeles dal 2008.

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Il direttore dell'FBI Kash Patel ha commentato il caso venerdì, affermando che Markle ha preso di mira bambini innocenti cercando di rubare la loro innocenza con le sue azioni criminali. Markle, che di recente risiedeva in una struttura di assistenza a Lakeland, vicino a Tampa, aveva negato al Daily Mail l'esistenza di foto sessualmente esplicite di minori, definendo le accuse 'sick lies'.

La posizione della difesa e le condizioni del giudice

Nella precedente udienza, Thomas Markle non ha presentato una dichiarazione di colpevolezza e la giudice gli aveva concesso la scarcerazione a condizione che accettasse i domiciliari e il monitoraggio elettronico. La giudice Lindsay Griffin ha poi accolto la richiesta dei pubblici ministeri, definendo la situazione abitativa dell'imputato 'divenuta insostenibile'.

Griffin ha stabilito che Markle sia detenuto in una struttura separata, nella misura in cui sia praticabile, dalla popolazione carceraria generale. Ha inoltre disposto una valutazione medica tempestiva. Il difensore pubblico federale di Tampa assegnato al caso non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Reuters.

Perizia psichiatrica e conseguenze per Meghan Markle

Venerdì la giudice ha ordinato a Thomas Markle un esame psichiatrico per stabilire se sia mentalmente capace di affrontare il processo. Griffin ha dichiarato di aver riscontrato una ragionevole causa per ritenere che l'imputato soffra di una qualche forma di deficit mentale, basandosi in parte sulla sua età avanzata e sulla mancanza di memoria mostrata durante la comparizione della settimana precedente.

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Meghan Markle, attrice americana, è da tempo distanziata dal padre, una frattura iniziata nel periodo precedente al matrimonio con il principe Harry nel 2018. La duchessa del Sussex ha dichiarato di essere rimasta profondamente turbata dalla vicenda e ha interrotto ogni contatto tra il padre e i due figli, Archie, 7 anni, e Lilibet, 5 anni.

Martedì a Bruxelles, Meghan ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo l'incriminazione del padre, partecipando insieme al principe Harry a un evento al Parlamento europeo per l'inaugurazione del Lost Screen Memorial, un'installazione artistica dedicata ai bambini morti a causa di danni subiti sui social media. Harry ha pronunciato un discorso, mentre Meghan ha annullato il suo intervento previsto, come ha comunicato un portavoce della coppia. Nessuno dei due ha risposto alle domande urlate dai giornalisti presenti.