Three Dead in Islamic Center Shooting, Two Assailants

At least three people have been killed in a shooting at the Islamic Center of San Diego, with two assailants reported. The incident occurred in a predominantly residential area, approximately 14 km north of the city center.

Sono almeno tre i morti nel centro islamico di San Diego, oltre ai due assalitori. Lo riferisce la polizia. Una guardia di sicurezza è rimasta uccisa nella sparatoria al centro islamico di San Diego.

Lo riporta il New York Times citando il presidente della moschea Ahmed Shabaik. La minaccia al centro islamico di San Diego è stata 'neutralizzata'. Lo ha riferito la polizia, secondo quanto riportato da Cnn.

'La minaccia al centro islamico è stata neutralizzata'. Ad affermarlo è la polizia di San Diego. Secondo Nbc che cita fonti delle forze dell'ordine due sospetti sarebbero stati uccisi. Non risulterebbero altre persone in fuga.

Almeno due morti e diversi feriti. È il bilancio della sparatoria al centro islamico di San Diego. Lo riporta la radio di Abc. La situazione al centro islamico di San Diego è 'attiva ma contenuta'.

Lo afferma la polizia, secondo quanto riportato da Cnn. Il centro islamico si trova in un quartiere prevalentemente residenziale a circa 14 km a nord del centro di San Diego. Le riprese aeree televisive mostrano decine di auto della polizia nella zona, con numerose strade chiuse al traffico. Il complesso comprende la scuola Al Rashid, che, sempre secondo il sito, offre corsi di lingua araba, studi islamici e Corano.

Il sito web afferma che la sua missione non è solo quella di servire la popolazione musulmana, ma anche di 'collaborare con la comunità in generale per aiutare i meno fortunati, educare e migliorare la nostra nazione'. Vi si tengono cinque preghiere al giorno e la moschea collabora con altre organizzazioni e persone di tutte le fedi su cause sociali. Il governatore della California, Gavin Newsom, è stato informato della situazione.

'Esprimiamo gratitudine ai primi soccorritori che stanno operando per proteggere la comunità e invitiamo tutti a seguire le indicazioni delle autorità locali', ha dichiarato l'ufficio del governatore in una nota, mentre il sindaco di San Diego, Todd Gloria, ha parlato di una situazione ancora attiva e in evoluzione. Immagini aeree diffuse da Nbc News mostrano un forte dispiegamento delle forze dell'ordine, con decine di agenti presenti sul posto, alcuni dei quali armati con fucili d'assalto.

Secondo le stesse immagini, diversi bambini e un adulto sarebbero stati evacuati dall'edificio.

'Evitate l'area'. Il sindaco di San Diego Todd Gloria invita i cittadini ad evitare di avvicinarsi al centro islamico dove ci sono stati degli spari ma non sono ancora chiari i contorni dell'accaduto. SDPD is on scene at the Islamic Center of San Diego in the 7000 block of Eckstrom Ave for a reported active shooter. Una sparatoria è stata segnalata presso il centro islamico di San Diego, in California, e ci sarebbero diverse vittime.

Secondo quanto riportato dalla Cnn e rilanciato dai media locali, la polizia ha confermato che è in corso un'operazione nell'edificio, che si trova nel quartiere di Clairemont. Le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente sul posto, mentre le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l'area. Alcuni video che circolano in rete in questi minuti mostrano un individuo in una pozza di sangue davanti al centro islamico





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